Avis, giornata del donatore 

È in programma per sabato la prima festa del donatore a Monastir, organizzata dall’Avis del paese. L’iniziativa prevede una giornata dedicata ai donatori iscritti, con l’obiettivo di ringraziarli per il loro impegno costante e promuovere la cultura della solidarietà.

«Sarà un momento significativo, - dichiara la presidente Patrizia Utzeri - in cui sarà evidente l’importanza del gesto gratuito compiuto a favore del prossimo».

La giornata avrà inizio alle 9 nel Centro di aggregazione sociale, sede dell’associazione, con il raduno dei donator. Seguirà il corteo verso la parrocchia di San Pietro, accompagnato dalla Banda Musicale, dove sarà celebrata la Messa in ricordo di Marcello Lallai, Alessio Pilia, Pamela Matta e Francesco Mascia, quattro talassemici scomparsi prematuramente. Alle 11 il Municipio ospiterà la premiazione dei meritevoli. (y. m.)

