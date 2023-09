Avis, gemellaggio con i donatori pugliesi 

Compie trentadue anni la sezione dell’Avis di Dolianova, realtà tra le più longeve della Sardegna nel mondo della donazione. Un compleanno dal sapore particolare quello celebrato quest’anno: per l’occasione è stato ufficializzato il gemellaggio con la sezione di Merine di Lizzanello in provincia di Lecce. Per firmare l’atto ufficiale, nel centro del Parteolla è arrivata una delegazione di volontari dalla Puglia. «Sono stati nostri graditi ospiti - dice lo storico presidente Angelo Cugia - l’obiettivo è quello di realizzare insieme iniziative solidali. Nei prossimi mesi ricambieremo la visita». Dopo la messa celebrata nella cattedrale di San Pantaleo da don Mario Pili, le due associazioni hanno suggellato il patto di collaborazione in un incontro conviviale a base di prodotti tipici del Parteolla. Un meritato momento di svago dopo il duro lavoro portato avanti dai volontari negli ultimi mesi. «La raccolta del sangue sta andando bene - rivela Angelo Cugia - ci sono segnali di ripresa dopo il vistoso calo delle donazioni dovuto agli effetti della pandemia. L’obiettivo è quello di tornare al periodo pre-Covid, nelle prossime settimane abbiamo in programma una giornata della donazione a Dolianova». (c. z.)

