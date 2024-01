Avis: anno record, 880 sacche raccolte 

È record di solidarietà. Il bilancio 2023 dell'Avis comunale Tortolì Arbatax si chiude in positivo: sono state raccolte ben 880 sacche di sangue nelle diverse giornate organizzate lo scorso anno. Il report fa sorridere, parla di generosità ma anche di una costante crescita: l’anno precedente, nel 2022, erano state 618 la sacche raccolte. E poi ci sono 74 nuovi iscritti, 41 donne e 33 uomini. In totale i soci dell'associazione con sede in via Temo sono 301. «Non possiamo che essere felici di questi risultati – dice il presidente Luca Russo – stiamo cercando di coinvolgere sempre più persone, e questi numeri ci danno grandi soddisfazioni». Che preme a sottolineare: «la grande collaborazione con il centro trasfusionale di Lanusei diretto da Giusy Cabiddu». Raccolte che si sono svolte anche coinvolgendo le forze dell'ordine, le scuole, amministratori, il Tortolì Calcio. Si sono tenute anche all’esterno di due grandi supermercati. «Ringraziamo i donatori e le donatrici per questo obiettivo che sembrava irrealizzabile», aggiunge Russo, alla guida della dell'Avis Tortolì da tre anni. Tra gli obiettivi c'è anche quello di coinvolgere sempre più giovani, per esempio con il progetto di servizio civile (le domande per partecipare sono aperte) e con bandi e assegni di merito. Sono tante le attività che vedono impegnata l'Avis a servizio della comunità. Continua il progetto per una Tortolì cardioprotetta: cinque i defibrillatori installati in vari punti della città grazie anche al contributo dei cittadini. Per festeggiare il record di donazioni e per puntare al prossimo obiettivo hanno organizzato una nuova raccolta di sangue: il 30 gennaio nella sede dell'Avis.

