Avis alla ricerca di donatori 

«Possiamo essere più che soddisfatti del risultato ottenuto - dice il presidente dell’Avis provinciale, Mario Trazzi, pensionato di Borore - è frutto del lavoro in ogni sede comunale e dell’organizzazione intera. Il valore medio delle donazioni è di 1,41 (donazione socio durante l’anno). Siamo piuttosto lontani dall’indice di 2 che vorrebbe dire aver raggiunto l’autosufficienza in Sardegna».

Tanto il sangue raccolto, ma non basta. Occorre fare di più, anche attraverso un’opera di sensibilizzazione nelle scuole. Diminuisce il numero degli iscritti, ma nel 2022 aumentano le donazioni. Il bilancio dell’Avis, esposto nella recente assemblea provinciale a Mamoiada, si è chiuso in attivo per le donazioni, superando i livelli pre pandemia, nonostante il notevole calo demografico.

Il presidente

L’attività

Il totale del sangue raccolto nella provincia di Nuoro è di 7578 sacche, di cui 5490 dei soci Avis, pari al 72 per cento. Nel 2021 le sacche sono state 7228. Un incremento pari a 350 donazioni. Le sezioni comunali dell’Avis nel 2022 hanno organizzato 200 raccolte, comprese quelle nelle scuole e nelle caserme delle forze dell’ordine a Nuoro e dell’Esercito a Macomer. «Ogni anno che passa si aggiungono nuove sezioni - dice Trazzi - nel 2022 sono state aperte le sezioni di Silanus e Posada. È la soddisfazione più rilevante, che rimarca la volontà di fare sempre di più».

Emergenza ospedale

Il direttore sanitario dell’Avis provinciale, Alessandro Murgia, sostiene che l’ospedale di Nuoro senza l’apporto dell’Avis chiuderebbe. «Questo ci spinge a fare sempre di più - dice Trazzi - occorre una grande opera di sensibilizzazione soprattutto tra i giovanissimi e nelle scuole. Bisogna lavorare per i ricambi dei donatori, gran parte ormai vicini all’età che non potranno più donare il sangue. Stiamo cercando di coinvolgere l’Avis regionale per promuovere un incontro urgente con l’assessore alla Pubblica istruzione, per istituzionalizzare un raduno annuale tra Avis e scuole per educare i ragazzi alla donazione. L’Avis c’è, ma ha bisogno dell’impegno di tutti».

