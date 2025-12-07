Avis al traguardo dei trent’anni 

C’era anche Giovanni Serra alla festa del trentesimo anniversario della fondazione della sezione Avis di Tortolì. Ottantacinque anni compiuti lo scorso marzo, il primo presidente dei volontari del sangue ha presenziato all’evento sebbene gli acciacchi dell’età ne segnino la quotidianità. Gli è stata accanto Luciana Mirai, che nel 1995 era la sua vice e, da sette anni, è presidente provinciale dell’Avis.

Ieri mattina i volontari e le autorità si sono ritrovare nell’oratorio della chiesa di Sant’Andrea. La cerimonia si è aperta con gli interventi di Luca Russo, attuale presidente della sezione, e della stessa Mirai, numero 2 del direttivo cittadino. Alle loro parole hanno fatto seguito i saluti del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che ha esaltato i valori e le attività dell’associazione, che oggi conta 500 soci, e di altre autorità. Emozioni e applausi al momento della consegna degli attestati e delle benemerenze ai soci donatori. Alle 11.30 il parroco, don Piero Crobeddu, e il diacono, Mario Pinna, hanno celebrato la messa allietata dal coro Santa Teresina. Infine, in corso Umberto la sfilata dei labari a sigillare una giornata di condivisione e festa per l’associazione che oggi ha sede in via Temo, un locale senz’altro più confortevole e moderno rispetto all’alloggio della prima ora, che era stato concesso dall’amministrazione di Franco Ladu.

Trent’anni fa, la sezione Avis era dislocata nel vecchio lavatoio, in piazza Santa Lucia, all’epoca sede degli anziani. In sezione si lavorava con il computer di Luciana Mirai e i contatti si tenevano attraverso il telefono di casa di Giovanni Serra. (ro. se.)

