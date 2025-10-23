«Avevo quasi preso l’Olbia» 

Olbia. Salvare l’Olbia e renderla “sostenibile”: il progetto è importante. «Sono un imprenditore edile, e per l’amicizia con Ninni Corda nel periodo in cui collaborava con l’Olbia avevo iniziato a interessarmi al club», premette Roberto Sulas. «Nei discorsi è venuto fuori che il club poteva mantenersi solo creando degli asset per cui, quando è iniziata a maturare l’idea di investire nel calcio a Olbia, abbiamo pensato a un centro sportivo con alloggi, palestra e via dicendo per tagliare i costi», spiega poi il 46enne impresario di San Teodoro, di casa in Svizzera. «Avevamo già contattato il Comune per individuare delle aree».

Finché nell’acquisizione dell’Olbia Sulas, uscito allo scoperto il 2 ottobre annunciando l’interruzione della trattativa, poi ripresa e arrivata a un passo dal closing, non è stato scalzato da Giuseppe Pistilli, che domenica dopo la partita con la Flaminia ha annunciato la firma del preliminare per l’acquisto del 70 per cento di Swiss Pro. Ieri alcune indiscrezioni davano Pistilli verso il dietrofront, ma la notizia è stata smentita da Guido Surace, amministratore delegato di Swiss Pro e Olbia.

Come l’ha presa?

«L’ho saputo mentre mi apprestavo ad andare allo stadio per vedere la partita, così ho preso il primo volo per la Svizzera come quello che ha fatto la figura del salame. Ero a Olbia da giovedì, volevo parlare con alcune persone pronte a fare la vertenza e tra queste anche tesserati, per rassicurarli sulla chiusura della trattativa e chiedergli di aspettare».

Era pronto a firmare?

«Praticamente. Dopo aver annunciato che rinunciavo, il 2 ottobre, la trattativa è ripresa. Il 4 l’avvocato Demuro che stava seguendo tutto mi ha comunicato che Yilmaz, che aveva finanziato Swiss Pro e a cui spetta ogni decisione sulla cessione, ha accettato la mia offerta di 700mila euro da pagare 50mila alla firma, 50mila a dicembre e il resto con rate trimestrali da 100mila euro con una garanzia immobiliare, più il saldo degli stipendi arretrati subito».

Poi, cos’è successo?

«Il 7 dall’avvocato Demuro ho ricevuto i documenti del patto di riservatezza, che ho firmato per poter accedere agli atti, tra i quali i contratti con i tesserati e i fornitori, perché in mancanza degli ultimi due bilanci non era possibile fare la due diligence. Essendo impegnato, ho dato mandato a Corda di verificare quanti soldi servissero per sanare immediatamente la situazione ma Giovanni Degortes, l’uomo incaricato da Swiss Pro per la vendita, è stato poco trasparente».

Da qui il fraintendimento.

«L’8 sera l’avvocato Demuro mi ha informato che la trattativa era congelata, più tardi Degortes ci ha comunicato che rinunciava alla procura speciale: lì ho pensato a qualche trattativa parallela. Da allora non ci siamo più sentiti fino al 14, quando Demuro mi ha contattato perché Surace chiedeva informazioni sulle garanzie immobiliari e sul pagamento degli stipendi. Eravamo d’accordo su tutto, dovevo solo individuare l’immobile. Così giovedì sono partito per la Sardegna. Venerdì mattina mi hanno sollecitato la presentazione della garanzia: a quel punto ho risposto che l’avrei mandata appena rientrato in Svizzera, domenica sera».

Se fosse possibile, proverebbe ancora a prendere l’Olbia?

«Penso di sì».

