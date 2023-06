«Avevo paura, non l’ho fatto entrare» 

All’ora di cena lui l’ha uccisa, poi ha provato a convincere la ragazza, in una videochiamata di 9 minuti, che Giulia dormiva, poi che era da un’amica. Poi in piena notte «lui ha iniziato a chiedermi di vederci per parlarmi da solo. Era così pressante che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati». Impagnatiello si è presentato al suo portone: «Ha iniziato a citofonare, è salito e gli ho parlato attraverso le sbarre della finestra del ballatoio. Lui insisteva perché io lo facessi entrare, ma io non ho voluto perché avevo paura».

A ricostruire quelle ore tra il 27 e il 28 maggio è la ragazza con cui Impagnatiello, che ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese, aveva una relazione parallela. La 23enne mercoledì ha spiegato agli investigatori che quel sabato pomeriggio, dopo aver scoperto tutto, ha incontrato Giulia: «Eravamo entrambe vittime di un bugiardo». Si sono viste vicino all’albergo dove Impagnatiello e lei lavoravano. «Abbiamo chiacchierato tranquillamente per un’ora». Un incontro «veramente cordiale», concluso con la proposta di ospitarla. «Lei disse di non preoccuparmi, ringraziandomi».

MILANO. Aveva paura per sé e per Giulia, perché non sapeva «che fine avesse fatto» la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non sapeva «di che cosa fosse capace» Alessandro Impagnatiello. E viste le richieste «pressanti» di lui di vederla in piena notte, un collega l’ha accompagnata a casa, perché era preoccupato.

MILANO. Aveva paura per sé e per Giulia, perché non sapeva «che fine avesse fatto» la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non sapeva «di che cosa fosse capace» Alessandro Impagnatiello. E viste le richieste «pressanti» di lui di vederla in piena notte, un collega l’ha accompagnata a casa, perché era preoccupato.

La deposizione

A ricostruire quelle ore tra il 27 e il 28 maggio è la ragazza con cui Impagnatiello, che ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese, aveva una relazione parallela. La 23enne mercoledì ha spiegato agli investigatori che quel sabato pomeriggio, dopo aver scoperto tutto, ha incontrato Giulia: «Eravamo entrambe vittime di un bugiardo». Si sono viste vicino all’albergo dove Impagnatiello e lei lavoravano. «Abbiamo chiacchierato tranquillamente per un’ora». Un incontro «veramente cordiale», concluso con la proposta di ospitarla. «Lei disse di non preoccuparmi, ringraziandomi».

All’ora di cena lui l’ha uccisa, poi ha provato a convincere la ragazza, in una videochiamata di 9 minuti, che Giulia dormiva, poi che era da un’amica. Poi in piena notte «lui ha iniziato a chiedermi di vederci per parlarmi da solo. Era così pressante che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati». Impagnatiello si è presentato al suo portone: «Ha iniziato a citofonare, è salito e gli ho parlato attraverso le sbarre della finestra del ballatoio. Lui insisteva perché io lo facessi entrare, ma io non ho voluto perché avevo paura».

Gli omaggi

Ieri intanto si sono moltiplicati in tutta Italia i gesti di cordoglio per la morte di Giulia, a conferma di quanto la vicenda abbia colpito l’opinione pubblica. A Platamona, vicino a Sassari, l’artista nuorese Nicola Urru ha creato una grande sagoma di sabbia che ritrae la ragazza incinta. E uno striscione in sua memoria è stato esposto anche allo stadio Maradona dai tifosi del Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata