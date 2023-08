«Avevo intuito, sono andata da lei» 

In quelle dodici stanze, nella sua enorme casa romana, pochi giorni fa c’era un po’ di Cabras. Rosalba Loi, storica amica di Michela, aveva intuito qualcosa: ecco perché aveva deciso di andare a trovarla senza perdere troppo tempo. «Una giornata indimenticabile, abbiamo chiacchierato tanto. Ha cucinato lei, delle semplici verdure. Era la Michela di sempre, sapeva nascondere bene il suo male. Mi manca tanto».

Giacomo Contu è un altro amico “storico” che la stessa Murgia, pochi giorni fa, ha ricordato in una delle sue tante storie su Instagram: «Lei è stata un’eroina dei tempi moderni e sono grato di aver percorso un tratto di strada assieme a lei in questo gioco chiamato vita. Meno di una settimana fa ci siamo sentiti al telefono e sono grato di avere avuto l'occasione di ringraziarla e dirle che le ho voluto bene. Una piccola parte della sua eredità convive in me, come in tutte le persone cui ha trasmesso l'ideale di libertà e la fierezza di essere sardi oltre i confini di terra e aldilà di ogni incantenante stereotipo culturale». (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA