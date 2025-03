«Avevate paura?». A lezione di guarigione dal tumore  

I bambini delle quinte della scuola di Stella di mare, a Flumini e quelli delle classi 2A, 2B e 2D della scuola secondaria di Bellavista, a Margine Rosso, hanno partecipato a una giornata di sensibilizzazione sui tumori infantili incontrando l’associazione Asgop nella scuola di via Is Pardinas.Due mamme e due ex pazienti oncologici hanno raccontato le loro esperienze di malattia, il ricovero e la gioia della guarigione, rispondendo alle domande di un pubblico attento e a tratti emozionato.L’incontro è stato preceduto dalla proiezione del video Piccin Picciò a cui sono seguite le tante domande ai due ragazzi ormai guariti: «Avevate un vostro spazio privato?», «Parlavate direttamente voi bambini con i medici?», «I vostri amici venivano a trovarvi?», «I medici vi spiegavano la malattia?», «Come è stato essere di nuovo liberi?». Qualche domanda è anche per le mamme presenti: «E voi avete avuto paura?». Dopo che i più piccoli hanno rotto il ghiaccio, una ragazza della scuola secondaria ha condiviso la sua esperienza di malattia, di smarrimento e di lotta quotidiana fino alla voglia di riprendere a lottare e alla guarigione.Sport e musica si sono rivelate due grandi risorse, che hanno dato forza nel cammino verso la guarigione al pari delle altre cure. La giornata si è conclusa nel giardino della scuola, dove è stato piantato un melograno simbolo di rinascita e solidarietà. ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA