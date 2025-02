«Avevano i miei dati: mi hanno portato via 21mila euro» 

«Sapevano tutto di me: nome, cognome, residenza e tutte le credenziali per accedere al mio conto corrente online. E poi conoscevano benissimo le condizioni contrattuali della mia banca. Insieme abbiamo aperto un nuovo conto, perché il mio era stato violato, così mi hanno fatto credere, trasferendo una parte dei soldi depositati. E mi hanno portato via 11mila euro». Stefano, 32 anni, vive in un paese del Campidano. Lavora come infermiere ed è un libero professionista: «Quel conto corrente mi serviva per versare quanto avrei dovuto poi pagare in tasse come partita Iva. Ma oltre a sottrarmi la prima parte di soldi sono riusciti a completare l’opera con una seconda truffa: altri 10mila euro. Sono stati momenti terribili. Per fortuna c’è stato il lieto fine: l’Arbitro bancario finanziario ha riconosciuto che io non avevo alcuna colpa, accogliendo il ricorso presentato grazie all’Adiconsum e ottenendo così un rimborso completo».

Il furto

Tutto è iniziato un anno fa. «Ho ricevuto un sms sul mio telefono cellulare, proveniente dalla mia banca, con la segnalazione di un pagamento sospetto di 450 euro in Albania, bloccato. Subito dopo mi è arrivata una telefonata dal mio istituto bancario online. Ovviamente ho pensato a una truffa perché so che i numeri ufficiali possono essere clonati. Ma chi mi ha parlato aveva tutti i miei dati, compresi nome utente e password del mio conto corrente, ma anche il numero esatto della mia carta di credito». Stefano si è fidato: «A quel punto praticamente stavano già operando nel mio conto corrente. Da cosa avrei potuto capire di essere finito in mezzo a una frode informatica? L’operatore mi ha detto che era necessario aprire un altro conto corrente online a mio nome per trasferire una prima parte dei soldi, 11.400 euro. Ho seguito tutti i passaggi». I primi sospetti sono sorti il giorno dopo. «Avrei dovuto ricevere delle comunicazioni sul mio nuovo conto corrente ma non mi è arrivato nulla. Ho chiamato il call center della banca e gli operatori mi hanno detto che non avevano fatto nulla. Mi è crollato il mondo addosso».

La denuncia

Dopo la denuncia in questura, l’infermiere si è preoccupato dei soldi ancora depositati nel conto corrente ma vincolati. «Sono entrato e ho effettuato le disposizioni per spostare i soldi. Improvvisamente si è bloccato tutto. Con l’assistenza della banca, solo dopo mezz’ora, siamo rientrati nel mio conto: i bonifici, per 10mila euro, erano stati fatti ma a quattro conti correnti di persone residenti nel Napoletano». Nuova denuncia alla Polizia. Ma Stefano si è rivolto all’Adiconsum: «Mi hanno guidato nel fare ricorso all’Arbitro bancario e così mi è stato riconosciuto il risarcimento dei 21mila euro. Ora ho deciso di avere il mio conto corrente in una banca fisica e avere davanti delle persone in carne e ossa. E mi sento molto più tranquillo». (m. v.)

