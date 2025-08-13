«Avevamo paura e siamo scappati» 

Milano. Quando sono arrivati negli uffici della Polizia locale non sembravano essersi resi conto del tutto di quello che avevano fatto. Poco dopo però, a capo chino, qualcosa hanno cominciato a capire i quattro ragazzini che lunedì investito e ucciso, con una macchina rubata, Cecilia De Astis, 71 anni. Hanno tra gli undici e i tredici anni.

L’interrogatorio

Poche, tuttavia, le emozioni tradite quando i poliziotti li hanno sentiti. I quattro hanno ripercorso la mattina dell’11 agosto: la 71enne è stata travolta in via Saponaro, nel quartiere di Gratosoglio, non lontano dall'area che le famiglie dei ragazzini rom occupano con le loro roulotte. «Abbiamo avuto paura e siamo scappati», ha detto uno di loro. In seguito all’impatto, la donna è stata sbalzata per alcuni metri, mentre il gruppetto è sceso alla spicciolata dall’auto ed è scappato senza ordine né chiedere aiuto. Tutto era cominciato con il furto dei bagagli nell'auto di un turista francese, domenica. Nella valigia i quattro avevano trovato anche le chiavi di riserva della vettura, quindi erano tornati sul posto e l'avevano spostata. Poi l'hanno ripresa il giorno dopo. Il ragazzino alla guida ha accelerato fino a perdere il controllo dell’auto, in una curva. Così è stata travolta Cecilia De Astis.

Le indagini

Gli agenti hanno rintracciato il gruppetto grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Decisive le magliette che indossavano: erano gialle, con i Pokemon raffigurati, ma risultavano ben visibili pure i volti dei quattro. I poliziotti hanno perquisito il campo rom, dove sono state trovate sia le t-shirt che la valigia del turista francese, la prova che proprio quei ragazzini fossero a bordo dell’auto pirata. Essendo minori di 14 anni, non sono imputabili. I quattro sono stati riconsegnati alle madri e a una zia (gli uomini delle famiglie sono in carcere o introvabili).

Cosa succede adesso

«È dall'alba che piango per la signora e per mio figlio. Che posso dire? Non sono adulti, sono dei bambini», si è sfogata una delle mamme. Ma è molto probabile che con loro resteranno ben poco. Chiarita la dinamica, tocca alla Procura dei Minori e al Tribunale, insieme agli assistenti sociali, prendere eventuali provvedimenti. Verranno valutate le condizioni in cui i ragazzini hanno vissuto sinora e se andavano a scuola. Sarà anche verificato se in passato abbiano commesso altri reati, nonostante l’età. Oggi pomeriggio i funerali della donna uccisa.

