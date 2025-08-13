VaiOnline
Milano
14 agosto 2025 alle 00:49

«Avevamo paura e siamo scappati» 

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Quando sono arrivati negli uffici della Polizia locale non sembravano essersi resi conto del tutto di quello che avevano fatto. Poco dopo però, a capo chino, qualcosa hanno cominciato a capire i quattro ragazzini che lunedì investito e ucciso, con una macchina rubata, Cecilia De Astis, 71 anni. Hanno tra gli undici e i tredici anni.

L’interrogatorio

Poche, tuttavia, le emozioni tradite quando i poliziotti li hanno sentiti. I quattro hanno ripercorso la mattina dell’11 agosto: la 71enne è stata travolta in via Saponaro, nel quartiere di Gratosoglio, non lontano dall'area che le famiglie dei ragazzini rom occupano con le loro roulotte. «Abbiamo avuto paura e siamo scappati», ha detto uno di loro. In seguito all’impatto, la donna è stata sbalzata per alcuni metri, mentre il gruppetto è sceso alla spicciolata dall’auto ed è scappato senza ordine né chiedere aiuto. Tutto era cominciato con il furto dei bagagli nell'auto di un turista francese, domenica. Nella valigia i quattro avevano trovato anche le chiavi di riserva della vettura, quindi erano tornati sul posto e l'avevano spostata. Poi l'hanno ripresa il giorno dopo. Il ragazzino alla guida ha accelerato fino a perdere il controllo dell’auto, in una curva. Così è stata travolta Cecilia De Astis.

Le indagini

Gli agenti hanno rintracciato il gruppetto grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Decisive le magliette che indossavano: erano gialle, con i Pokemon raffigurati, ma risultavano ben visibili pure i volti dei quattro. I poliziotti hanno perquisito il campo rom, dove sono state trovate sia le t-shirt che la valigia del turista francese, la prova che proprio quei ragazzini fossero a bordo dell’auto pirata. Essendo minori di 14 anni, non sono imputabili. I quattro sono stati riconsegnati alle madri e a una zia (gli uomini delle famiglie sono in carcere o introvabili).

Cosa succede adesso

«È dall'alba che piango per la signora e per mio figlio. Che posso dire? Non sono adulti, sono dei bambini», si è sfogata una delle mamme. Ma è molto probabile che con loro resteranno ben poco. Chiarita la dinamica, tocca alla Procura dei Minori e al Tribunale, insieme agli assistenti sociali, prendere eventuali provvedimenti. Verranno valutate le condizioni in cui i ragazzini hanno vissuto sinora e se andavano a scuola. Sarà anche verificato se in passato abbiano commesso altri reati, nonostante l’età. Oggi pomeriggio i funerali della donna uccisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 