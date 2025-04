«Avevamo detto quanto fosse pericoloso» 

I carabinieri di Tempio avevano messo nero su bianco le loro preoccupazioni sulla propensione a delinquere di Massimiliano Mulas. Tutto scritto nel 2019 quando l’uomo (condannato tre volte per violenza sessuale e ora accusato in Veneto dello stupro di una bambina) era in Gallura, a casa della madre, per scontare un residuo di pena. E a Tempio aveva preso di mira una vedova, per questo i militari erano piombati nella abitazione di Mulas, perquisita da capo a fondo. Subito dopo i carabinieri avevano sollecitato «una idonea misura cautelare atta a scongiurare la reiterazione dei reati». E Mulas era stato segnalato alla magistratura per la sua pericolosità sociale: la prova è negli atti del processo in corso nel tribunale gallurese a carico dell’uomo, accusato di circonvenzione di incapace per la presunta razzia dei denari (circa 30mila euro) di una vedova, alla quale aveva promesso il matrimonio. Tutto scritto, sì, ma rimasto sulla carta.

Pericoloso e libero

I carabinieri nel 2019 erano preoccupatissimi per la sorte della vittima di Mulas, visto il suo “curriculum”. Hanno fatto di tutto per proteggere la donna e ci sono riusciti, alla vedova non venne torto un capello. Ma la loro insistenza sulla necessità di misure più severe non ha avuto alcun riscontro. Non solo, a Mulas vennero restituiti i tesserini falsi (probabilmente realizzati da lui stesso) di vigile del fuoco e guardia giurata. La circostanza emerge dagli atti di un altro procedimento, concluso con l’assoluzione dell’uomo. Il dato della pericolosità sociale di Mulas, messo in evidenza dall’Arma, non ha impedito il suo girovagare incontrollato da un capo all’altro del territorio nazionale. Un dato al centro di durissime polemiche.

Sotto tutela

Ieri al legale dell’uomo, l’avvocato Ignazio Ballai, è stato comunicato il trasferimento di Mulas dal carcere veneziano di Santa Maria Maggiore a quello di Gorizia. L’ostilità degli altri detenuti ha imposto i protocolli per la tutela delle persone accusate di crimini sessuali (sex offender). Il carcere di Gorizia ha caratteristiche che favoriscono le misure di protezione. E sempre ieri sono emersi nuovi elementi sul presunto stupro ai danni di una bambina di 11 anni, avvenuto nella tarda mattinata del dieci aprile a Mestre. La pm della Procura di Venezia, Anna Andretta, avrebbe acquisito i certificati medici che provano e documentano le conseguenza della brutale violenza contestata all’uomo. Inoltre i carabinieri avrebbero messo a disposizione della pm anche le testimonianze di diverse persone che hanno visto Mulas scappare dopo le urla della vittima. L’avvocato Ballai sarà a Venezia per acquisire gli atti. Si parla anche di indagini aperte in queste ore per altre presunte violenze ai danni di minori, denunciate in alcuni centri della provincia di Cuneo. Mulas da tempo risiede in Piemonte.

Le polemiche

Ieri il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: «Com’è possibile che un individuo con precedenti specifici da far rabbrividire possa continuare a macchiarsi di questi crimini, pedinando, braccando e violentando una ragazzina? Com'è possibile che sia privo di qualsiasi strumento di controllo?».

