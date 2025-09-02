Aveva un tumore da sette chili 

Stava male da tempo. Il gonfiore all’addome stava diventando insopportabile. La donna, meno di 50 anni, pensava a problemi dell’apparato digerente. Niente di più drammaticamente sbagliato. La diagnostica è stata impietosa: tumore maligno ovarico da sette chili e mezzo, una voluminosa massa addominale «con effetti di compressione tali – dirà il bollettino medico – da inficiare sia la qualità sia l’aspettativa di vita».

Salvavita

La paziente, di un paese della Baronia, non lo sapeva. Ha scoperto che poteva finire da qui all’altro mondo quando ha deciso di sottoporsi a una visita accurata. Ha preso contatti con l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. I chirurghi che fanno capo al primario Gian Pietro Gusai hanno avviato l’iter diagnostico terapeutico che, dopo gli accertamenti clinico-strumentali, ha indicato una via obbligata: quella della sala operatoria.

Il bisturi

L’intervento chirurgico – eseguito nei giorni scorsi in équipe multidisciplinare con gli specialisti del reparto di Ginecologia diretto da Marco Dei – ha permesso l’asportazione della massa neoplastica (impressionante) con metodica “no touch”, delle ovaie, delle tube uterine e dell’omento. Con linfadenectomia inter aorto cavale e interliaco femorale.

D’eccellenza

Chirurgia si conferma un fiore all’occhiello dell’ospedale di Lanusei e dell’intera sanità pubblica ogliastrina, così come Ginecologia, quest’ultima alle prese con carenze d’organico tali da non permettere di coprire l’assistenza 24 ore su 24. Di recente all’équipe diretta da Gusai si è aggiunto Massimiliano Tuveri, professionista originario di Lanusei, esperto in chirurgia oncologica, soprattutto del pancreas, che ora viene praticata al Nostra Signora della Mercede.

Le competenze e le professionalità acquisite inducono sempre più pazienti, anche da altre parti dall’Isola a preferire Lanusei. Come è accaduto alla paziente della Baronia che si è fatta operare in Ogliastra. Aveva un tumore di sette chili e mezzo nell’ovaio e non lo sapeva.

