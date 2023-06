«Aveva tantissimi amici» 

Non ci sono parole, ma solo tanta tristezza dopo la tragica scomparsa di Elio Scalas, 41enne di Assemini, rimasto coinvolto ieri in un incidente mortale sulla strada provinciale 2, all’altezza di Uta. Una persona molto conosciuta ad Assemini. Elio dal nonno, storico e noto macellaio della cittadina, ha ereditato il nome: era un artigiano con la passione per il ferro e i metalli e aveva aperto il suo laboratorio come fabbro. In seguito aveva iniziato a lavorare per un’azienda come dipendente e a vivere a Uta. Elio non era sposato e non aveva figli ma era circondato da tantissimi amici che gli volevano bene come un fratello. Grande il cordoglio da parte della comunità che si stringe al dolore dei genitori Franco e Tiziana, del fratello Simone e della sorella Michela e di tutta la famiglia.

«Conosceva – dichiara l’amico Enrico Loria che vive a Londra e che ha ricevuto la tragica notizia da conoscenti - tutte le scorciatoie della zona industriale e passava sempre per quella strada. Sappiamo che domenica sera era a cena da alcuni amici per vedere la partita del Cagliari e poi doveva rientrare a casa da solo. Il gruppo degli amici più stretti sono andati a casa del padre, ma sono tutti sconvolti e ammutoliti insieme ai parenti dopo aver appreso la sua tragica scomparsa. Sono ancora incredulo – dichiara Enrico Loria - per me era un amico fraterno, un brontolone che aveva un cuore d’oro, sempre pronto ad aiutare e difendere un amico, ad accendere il fuoco per arrostire o a fare le panadas, era il re. Era il suo piatto forte, con una grande voglia di fare picchettate e stare insieme alla sua cricca. Abbiamo vissuto momenti memorabili nei nostri mille viaggi. Ricordo quando andammo a Fordongianus ad accamparci per l’Here I Stay, il festival musicale di Orani, entrammo con un materassino nel Tirso».

«Era un dritto, un ragazzo serissimo – dichiarano Filippo e Samuela, parenti alla lontana con cui hanno condiviso i tempi delle serate al MontMartre, l’ex pub di Assemini - è volato via su una strada pericolosa, troppo presto. Insieme abbiamo camminato un bel pezzo di strada, condividendo bei momenti».

