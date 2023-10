Aveva sottratto 100mila euro ad alcune sue assistite: 3 anni e 8 mesi alla psicologa 

È stata condannata a tre anni e otto mesi la psicologa Valentina Neri, 50 anni, accusata di peculato aggravato per essersi impossessata - secondo l'accusa - di circa 101mila euro dai conti di alcune delle sue assistite investe di amministratrice di sostegno.Al termine dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Enrico Lussu la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per la donna, molto conosciuta anche nella penisola come scrittrice e poetessa.

Davanti al giudice Giuseppe Pintori si è tenuta il difensore della Neri, l'avvocato Fausto Argiolas, aveva chiesto e ottenuto per la sua assistita il giudizio abbreviato, sostenendo che in realtà l'amministratrice di sostegno gestiva molti casi e si era dotata di una struttura di collaboratori, ma che non si sarebbe appropriata del denaro degli amministrate bensì ci sarebbero stati semplicemente degli errori nella gestione.

Stando al pubblico ministero, invece, l'imputata si sarebbe appropriata dolosamente del denaro delle assistite in svariati casi, tanto che ci sarebbero anche altri procedimenti penali a suo carico (uno dei quali già dibattimento che andrà a sentenza a fine mese). A difendere le persone a cui sarebbe stato sottratto il denaro e le loro famiglie c’erano gli avvocati Roberto Peara, Doriana Origa, Antonio Siffu, Francesco Deidda e Carlo Sotgiu che si sono costituiti di parte civile. Valentina Neri era amministratrice di sostegno delegata dal Comune di Assemini.

Al termine del processo il giudice Pintori l'ha condannata disponendo la confisca in favore dello Stato per un ammontare equivalente al profitto complessivo dei reati (101.390 euro),

Ma nel caso che l'imputata adempia all'obbligo di risarcimento delle istituzioni civili non si farà luogo alla confisca per circa 73 mila euro (ammontare del danno subito dalle 7 parti civili costituite).

