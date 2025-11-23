«Aveva ragione Sinner...» ma Binaghi ora vuole roma 

Il presidente federale Angelo Binaghi ha parlato di scommessa vinta, per l'organizzazione bolognese, ringraziando la regione Emilia Romagna e il ministro Abodi «per aver creduto a questa follia di ospitare la Davis per tre anni e speriamo di più. Ma non solo». Per la Davis, ha detto, «noi siamo titolari dei diritti, li abbiamo presi proprio per riuscire a convincere la Rai, facendogli anche delle condizioni di grande favore, a iniziare a riconoscerci i diritti che sono riconosciuti alla nazionale di calcio. Credo che Cobolli rispetto a Scamacca, con tutto il rispetto, debba avere pari diritti e opportunità per farsi conoscere da tutti gli italiani». Mentre parlava a Bologna, sulla Rai andava in onda Report sul caso politico di Sport e Salute, il braccio del governo Meloni che vuole entrare nelll’organizzazione delle Finals: «Per cento anni il tennis era uno sconosciuto – ha detto Binaghi nel corso della puntata – e adesso si accorgono di quanto è cresciuto».

Forza Nicola!

Alla vigilia, aveva anche detto che c’era «un motivo in più degli altri di vincere: è la prima volta da 25 anni che non abbiamo Nicola con noi», riferendosi al 92enne Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano. «Nicola è la storia della Coppa Davis in Italia e il giocatore, come sapete, che ha disputato più incontri al mondo in questa competizione. Vorremmo dargli la forza per fare in modo che l'anno prossimo sia di nuovo con noi a combattere insieme ai ragazzi».

Uno squadrone

«Aveva ragione Sinner. L’ha detto per primo che siamo uno squadrone anche senza di lui e Lorenzo», ha poi detto a Supertennis mentre Bologna impazziva per una vittoria che bissa quella della squadra femminile in Billie Jean King Cup. «Se ci permettiamo di tenere fuori gente come Darderi e Arnaldi e vinciamo lo stesso significa che i ragazzi sono bravi e un sistema che funziona». Poi sottolinea: «Questa è una competizione che con questa formula si può vincere con un solo giocatore, come ha fatto il Canada con Auger Aliassime. Noi ne abbiamo fatto ruotare otto». E fissa gli obiettivi per il 2026: «Dobbiamo rivincere dopo 50 anni gli Internazionali maschili. E vorrei Sinner di nuovo al n.1 perché lo merita».

