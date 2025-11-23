VaiOnline
Il bilancio.
24 novembre 2025 alle 00:42

«Aveva ragione Sinner...» ma Binaghi ora vuole roma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il presidente federale Angelo Binaghi ha parlato di scommessa vinta, per l'organizzazione bolognese, ringraziando la regione Emilia Romagna e il ministro Abodi «per aver creduto a questa follia di ospitare la Davis per tre anni e speriamo di più. Ma non solo». Per la Davis, ha detto, «noi siamo titolari dei diritti, li abbiamo presi proprio per riuscire a convincere la Rai, facendogli anche delle condizioni di grande favore, a iniziare a riconoscerci i diritti che sono riconosciuti alla nazionale di calcio. Credo che Cobolli rispetto a Scamacca, con tutto il rispetto, debba avere pari diritti e opportunità per farsi conoscere da tutti gli italiani». Mentre parlava a Bologna, sulla Rai andava in onda Report sul caso politico di Sport e Salute, il braccio del governo Meloni che vuole entrare nelll’organizzazione delle Finals: «Per cento anni il tennis era uno sconosciuto – ha detto Binaghi nel corso della puntata – e adesso si accorgono di quanto è cresciuto».

Forza Nicola!

Alla vigilia, aveva anche detto che c’era «un motivo in più degli altri di vincere: è la prima volta da 25 anni che non abbiamo Nicola con noi», riferendosi al 92enne Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano. «Nicola è la storia della Coppa Davis in Italia e il giocatore, come sapete, che ha disputato più incontri al mondo in questa competizione. Vorremmo dargli la forza per fare in modo che l'anno prossimo sia di nuovo con noi a combattere insieme ai ragazzi».

Uno squadrone

«Aveva ragione Sinner. L’ha detto per primo che siamo uno squadrone anche senza di lui e Lorenzo», ha poi detto a Supertennis mentre Bologna impazziva per una vittoria che bissa quella della squadra femminile in Billie Jean King Cup. «Se ci permettiamo di tenere fuori gente come Darderi e Arnaldi e vinciamo lo stesso significa che i ragazzi sono bravi e un sistema che funziona». Poi sottolinea: «Questa è una competizione che con questa formula si può vincere con un solo giocatore, come ha fatto il Canada con Auger Aliassime. Noi ne abbiamo fatto ruotare otto». E fissa gli obiettivi per il 2026: «Dobbiamo rivincere dopo 50 anni gli Internazionali maschili. E vorrei Sinner di nuovo al n.1 perché lo merita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 