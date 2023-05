«Aveva otto anni, la sua rovesciata stupì tutti quanti» 

È il 4 maggio 2015: Barella, rilevando Farias, al 67’ di Cagliari-Parma esordisce in Serie A contro la stessa squadra con cui aveva debuttato in Coppa Italia. L’allenatore è Gianluca Festa, che lo conosce dalle giovanili. «Si vedeva in allenamento che aveva prospettive: volevo dargli fiducia, stavamo vincendo ed era il momento giusto ma non volevo bruciarlo mettendolo dal 1’», ricorda l’ex difensore rossoblù. Gianfranco Matteoli (che lo aveva scoperto da bambino) lo portò nel gennaio seguente a Como in B in prestito: «Incontrammo per caso il Cagliari a Roma. Non giocava, gli dissi di venire e far vedere quanto era bravo. Non pensavo ci fossero speranze, invece ci risentimmo e per lui furono sei mesi utilissimi. Gli auguro di vincere la Champions League: queste sono le sue partite, si esalta».

L’amico

Nell’ascesa di Barella nelle giovanili al Cagliari uno dei primi con cui ha avuto un’ottima intesa dentro e fuori dal campo è Antonio Loi, ora all’Arzachena. «Abbiamo condiviso gli anni migliori da ragazzi, ricordi bellissimi», sottolinea: «Forse si nota poco la sua qualità: in campo è leader e trascinatore, si pensa sia più di quantità ma fa assist incredibili e gol anche in momenti decisivi, come gli ultimi». Sul recente Inter-Benfica ha un aneddoto: «Quel giorno gli ho detto di chiudere il discorso e mi ha preso alla lettera, segnando subito. Ci sentiremo pure prima del derby, spero che vinca e raggiunga un altro traguardo come la Champions. Magari festeggeremo assieme a cena quest’estate».

La crescita

Barella muove i primi passi alla scuola calcio Gigi Riva dove arriva da bambino, tesserato coi Pulcini Sperimentali. Poi nel 2005-2006 va al Cagliari. «Era molto vivace e avanti ai compagni per capacità coordinative e tecniche», il profilo di Daniele Cortis, oggi dg e all’epoca istruttore: «Poi è diventato un campione, ed è sempre rimasto legato a noi. La sua grande forza, oltre alle doti tecniche, è la famiglia alle spalle: non gli ha mai messo pressione». Di quegli anni ricorda un momento: «Una sua rovesciata in un torneo a Elmas. Un gesto tecnico non comune per un bambino di 8 anni: lasciò a bocca aperta i genitori dei compagni». (r. sp.)