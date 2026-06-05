VaiOnline
Sanluri.
06 giugno 2026 alle 00:30

Aveva nove chili di marijuana, allevatore condannato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dagli arresti domiciliari al giudizio immediato con la sentenza di condanna a un anno e cinque mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto tre anni. Si è concluso ieri mattina in Tribunale a Cagliari il processo celebrato col rito alternativo nei confronti di Luca Lunesu, 43 anni, allevatore di Sanluri, difeso dagli avvocati Stefano Piras e Patrizia Orrù.

A giugno dello scorso anno, durante un blitz dei carabinieri della Compagnia nella borgata di Sanluri Stato, nel podere Pastrengo, i militari avevano scoperto che Lunesu nascondeva nell’ovile nove chili di marijuana, già essiccata e pronta per la distribuzione, nascosta in sacchi di iuta. Altra droga era occultata negli arredi della cucina. Sequestrati anche due bilancini, una bilancia industriale da 40 chili con tracce di stupefacente, una dose di cocaina e un televisore con matricola cancellata, rubato in città.

Le sostanze furono ritenute destinate allo spaccio, dunque Lunesu finì gli arresti ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Al termine delle indagini, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero prove evidenti della colpevolezza dell’imputato e pertanto giustificavano la scelta del decreto di giudizio immediato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Un doppio blocco sulla Statale 195

l Daga, Murgana
Emergenza

Nell’Isola tre Canadair, ma la base è solo a Olbia

Una norma blocca 2000 volontari: devono fare prima i corsi sulla sicurezza  
Al. Car.
Strade nel caos

Non c’è pace per la 195, cantiere in programma anche lungo la 4 corsie

Da lunedì al via la ripavimentazione, mercoledì i lavori sul tratto costiero 
Ivan Murgana
amministrative 2026

È una sfida a tre per portare Quartu nel futuro

Una coalizione civica per Milia, il centrodestra corre con Porcu, in campo anche l’outsider Matta 
Luca Mascia
La storia

«Con Palla nella sfida più dura»

La pitbull, salvata dai veterinari di Oristano, è gravemente malata 
Valeria Pinna
Caro carburanti

Accise, ipotesi taglio per tutto giugno

Tajani: valutazioni in corso, Salvini: usiamo gli extraprofitti delle banche 