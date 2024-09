Aveva l’assegno di inclusione ma era tornato in Marocco 

Dal paese era sparito da tempo. Non lo vedeva più nessuno dal 2023. L’ultima volta era tornato a Lei per alcuni mesi nel 2022, così aveva fatto anche nell’anno precedente. Ma lui, ambulante marocchino oggi 92enne, non si era certo trasferito in un altro paese della Sardegna. Ma si era imbarcato sull’aereo con un biglietto di solo andata per il suo paese d’origine. Eppure ha continuato a percepire per anni il reddito di inclusione. L’uomo, residente a Lei dagli anni Novanta, è stato denunciato dai carabinieri di Silanus e del nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro per indebita percezione dell’assegno di inclusione. Complessivamente la somma calcolata che avrebbe ricevuto senza averne diritto dal 2021 a oggi ammonta a oltre 21 mila euro. Gli accertamenti dei militari, condotti con l’ausilio delle banche dati, hanno consentito di documentare che l’uomo dall’agosto di tre anni fa era partito all’estero, ma ci aveva soggiornato per un periodo superiore ai 29 giorni. Inizialmente l’anziano nel 2021 prima e nel 2022 poi aveva fatto ritorno in Italia per un brevissimo periodo. Ma dal 2023 è partito senza più tornare ricevendo indebitamente l’assegno. Nei confronti del pensionato è stato avviato un procedimento penale e le indagini sono ancora nella fase preliminare, con gli uffici competenti dell’Inps che stanno lavorando per il recupero delle somme erogate e indebitamente percepite dall’anziano.

RIPRODUZIONE RISERVATA