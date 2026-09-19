Aveva l’amante, divorzio da rifare 

Lei gli aveva nascosto di avere l’amante, così ottenne una separazione vantaggiosa, e veloce. Casa, alimenti, e nessuna pretesa da lui. Ma una separazione consensuale può essere annullata quando il consenso di uno dei coniugi è stato ottenuto attraverso una falsa rappresentazione della realtà, la menzogna, determinante per la decisione. È quanto ha stabilito il giudice del Tribunale di Nuoro, Francesca Lecis, con una sentenza depositata il 9 settembre, al termine di una vicenda durata oltre sei anni.

La storia riguarda una coppia nuorese, che aveva raggiunto un accordo di separazione consensuale nell’estate 2020. L’uomo, un imprenditore, scoperto il tradimento attraverso l’avvocato Angelo Magliocchetti, ha successivamente chiesto al Tribunale di annullare gli accordi sostenendo di aver prestato il proprio consenso sulla base di rassicurazioni false. Al centro della causa c’era soprattutto una domanda: se l’uomo avesse conosciuto prima il tradimento della moglie, avrebbe comunque accettato quelle condizioni? Per il Tribunale, la risposta è no.

Rassicurazione decisiva

Nella sentenza emerge che, nelle settimane precedenti alla separazione, l’uomo era contrario alla fine del matrimonio, richiesta all’improvviso tramite lettera di un avvocato. Nel tentativo di arrivare a una soluzione consensuale, il compare della coppia chiese alla donna se esisteva un’altra relazione sentimentale. La risposta, ha riferito anche in Tribunale, fu negativa. Quella rassicurazione contribuì in maniera determinante a convincerlo ad accettare la separazione consensuale e le sue condizioni: casa a lei, nessun obbligo di contribuzione per i figli, e rinuncia di qualsiasi pretesa. Un mese dopo la richiesta l’uomo firmò la scrittura privata e l’accordo venne recepito nella separazione consensuale dal Tribunale di Nuoro a luglio 2020.

Il tradimento

Ma fu tutto un inganno, dice ora il giudice. Il punto centrale della decisione non è, però, la semplice esistenza di un tradimento. Il Tribunale sottolinea espressamente che, ai fini dell’annullamento, «ciò che rileva è il consapevole occultamento della relazione e il ruolo che tale occultamento ebbe nella formazione del consenso». Lei aveva una relazione extraconiugale prima e durante la separazione. A scoprirla la figlia della coppia che lesse le chat con l’amante. Vide i video e le foto intime che si scambiarono. A confermare tutto un investigatore privato. Quella falsa rappresentazione della realtà sarebbe stata determinante alla sottoscrizione dell’accordo. Lei ha provato a difendersi, denunciando il marito per stalking (accusa archiviata) e sostenendo che la vessava, aveva un controllo ossessivo, la umiliava. Ma in Tribunale è emersa un’altra verità: messaggini d’amore con il marito, viaggi in mezzo mondo da New York a Porto Cervo, dal Qatar a Venezia, passando per il Portogallo e la Germania.

Il «vizio del consenso»

Il giudice, nella sentenza, richiama l’articolo 1439 del codice civile, secondo il quale il dolo può determinare l’annullamento di un accordo «quando artifici, raggiri o menzogne abbiano avuto un ruolo determinante nel consenso». E l’uomo accettò l’accordo nella convinzione che la separazione non fosse determinata dall’esistenza di un’altra relazione. Ma il giudice non si è fermato all’annullamento degli accordi, ha riconosciuto anche un risarcimento di 10mila euro per «danno non patrimoniale», ritenendo accertata la violazione dei doveri coniugali di fedeltà e, soprattutto, una sofferenza che aveva superato la normale soglia di turbamento collegata alla fine di un matrimonio. La nuova separazione, l’eventuale addebito, l’assegnazione della casa familiare e nuove condizioni economiche ora saranno questioni di competenza del giudice della separazione. Perché gli accordi già sottoscritti, non ci sono più. Spazzati dalla decisione del giudice che ha stabilito anche che saranno a carico della donna le spese legali di 7.240 euro.

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