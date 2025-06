Aveva la patente falsa: denunciato 

Fermato per un normale controllo dagli agenti della polizia locale di Quartucciu non aveva la patente né la copertura assicurativa per il mezzo: così è tornato a casa con una denuncia e senza auto. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Fabio Carboni hanno fermato un veicolo, condotto da uno straniero residente a Capoterra. L’uomo si è mostrato da subito nervoso insospettendo gli agenti: durante le verifiche, è emerso che il mezzo era privo di copertura assicurativa, ad aggravare la posizione è stato il ritrovamento di una patente di guida che, a seguito di accertamenti, è risultata contraffatta. L’uomo è stato identificato, denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato per le violazioni previste dal codice della strada. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

