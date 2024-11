«Aveva fatto la spia» Una 12enne accoltella il compagno di classe 

ROMA. Prima l’accusa al compagno di classe di aver fatto la spia con la prof, poi le coltellate nel cortile della scuola. Attimi di terrore ieri mattina in una scuola media alle porte di Roma. Gli studenti erano in attesa della campanella quando una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un coetaneo, ferendolo al torace e alla mano, per poi scappare. Il ragazzo, che aveva solo ferite superficiali, è stato trasportato dal 118 in ambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e non è in gravi condizioni. Mentre la dodicenne, dopo aver corso per qualche metro, si è fermata e in lacrime ha contattato il 112 raccontando quello che aveva fatto. È rimasta al telefono con l’operatore della centrale fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione Santa Maria delle Mole a cui ha consegnato il coltello, con una lama lunga dieci centimetri, che aveva portato da casa. Poi, piangendo, ha ripercorso gli istanti dell'accoltellamento avvenuto poco prima nel cortile della scuola e ha rivelato i motivi alla base dell'aggressione. «Ha fatto la spia» avrebbe detto facendo riferimento a un episodio avvenuto nei giorni scorsi quando - a suo dire - il compagno aveva riferito a una professoressa di averla vista copiare un compito in classe. Gli investigatori stanno comunque verificando se dietro il gesto ci siano altri motivi e hanno ascoltato anche i familiari e gli insegnanti della ragazzina che, data l’età, non è imputabile.

Il sindacato dei presidi DirigentiScuola parla di un fatto «inaccettabile e fallimentare, come quello accaduto poco tempo fa dopo la proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. È evidente che la scuola italiana sta affrontando una crisi di valori e di riferimenti, incapace di promuovere modelli positivi che contrastino la crescente cultura della violenza». Mentre per Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, è necessaria «una scuola sempre più attiva e attenta, vista la mancanza di un adeguato sistema educativo da parte delle famiglie».

