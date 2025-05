Aveva con sé cocaina e hashish, in manette un 28enne 

Un arresto e diverse dosi di cocaina e hascisc recuperate: questo il bilancio di un’operazione antidroga scattata venerdì in città.

A firmare il blitz dopo accurate indagini, sono stati i carabinieri della Stazione di via Milano che hanno bloccato e arrestato Simone Floris, 28 anni, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento dopo alcune confidenze raccolte dai militari seguite da una serie di appostamenti. Proprio in questo contesto, i carabinieri della Stazione hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale Floris, recuperando 15 dosi di cocaina e 21 di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori elementi riconducibili all’attività di spaccio, tra cui denaro, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Ieri il 28enne, difeso dall’avvocato Saverio Cauli, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto. Poi Floris è stato rimesso in libertà: ha l’obbligo di dimora e la prescrizioni di non uscire di notte da casa.

Intanto i carabinieri della Stazione e del Reparto operativo radiomobile con i colleghi di Monserrato e Selargius hanno interrogato diversi giovani nel contesto di una indagine su furti nell’hinterland. Si parla di possibili imminenti arresti. Sarebbero state effettuate anche alcune perquisizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA