Avete perso l’olfatto? I pericoli associati al trauma cranico 

«L’anosmia è un problema generalmente transitorio causato da patologie benigne del distretto rino-sinusale (solitamente flogosi infettive o su base allergica)», mette in evidenza il professor Filippo Carta, direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’Aou di Cagliari: «Nei pazienti con una storia recente di trauma cranico o in presenza di segni e sintomi neurologici potrebbe essere il campanello d’allarme per patologie più severe e richiede una valutazione urgente in ambito specialistico e ospedaliero. Anche in assenza di questi fattori di rischio, se l’anosmia non si risolve da sola entro pochi giorni, è bene rivolgersi al proprio medico o specialista otorinolaringoiatra di fiducia per individuarne la causa e il rimedio più adatto».

«Gli specialisti dei poliambulatori e delle strutture ospedaliere della Regione Sardegna», aggiunge il professore, «possono formulare facilmente una diagnosi di patologia flogistica rino-sinusale quali la rinite, la poliposi o la sinusite, eseguendo una visita otorinolaringoiatrica completa. La visita specialistica deve sempre essere associata alla rinoscopia endoscopica che consente una precisa valutazione delle fosse nasali. Esistono test ambulatoriali dell’olfatto ma risultano poco accurati e non contribuiscono molto nell’individuare la causa del disturbo. Indagini approfondite quali la tomografia computerizzata dell'encefalo e dei seni paranasali con contrasto (per escludere un tumore o una frattura insospettata del pavimento della fossa cranica anteriore), o la risonanza magnetica (per valutare eventuali patologie endocraniche o fistole oto-liquorali) possono risultare utili per individuare patologie “gravi” responsabili dell’anosmia».

«Il trattamento si basa sulla cura delle cause specifiche. Purtroppo, non sempre si riesce a recuperare l’olfatto anche dopo il trattamento efficace della causa responsabile della sua perdita e, una volta consolidata, non ci sono trattamenti specifici per l'anosmia. L’utilizzo domestico di allarmi antifumo è molto utile in questi pazienti che potrebbero avere difficoltà nel rilevare eventuali fughe di gas».