«Avete il mare più bello d’Italia Ma che non lo sappiano i siciliani» 

La mafia, lo sfruttamento nel lavoro, le migrazioni e la povertà, le contraddizioni del cattolicesimo e ora l'amore, forse il tema più complesso di tutti. Pierfrancesco Diliberto, più noto come Pif, lo affronta con la consueta ironia nel romanzo “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” (Feltrinelli, 2022) che presenterà stasera alle 22.30 nel sito archeologico di Nora per il Festival “Pula Letteraria, oltre i confini” in una serata dove sarà preceduto da Oscar Farinetti, il creatore di Eataly. Invece Casa Amat a Pula ospiterà a partire dalle 18.30 Piergiorgio Pulixi, Paolo Roversi e Roberto Pili.

Sa muoversi attraverso i media senza perdere il suo stile, Pif: conduttore televisivo, regista (“La mafia uccide solo d'estate il suo folgorante debutto), attore, scrittore, ma soprattutto autore, che con “Il testimone” ha iniziato ad emergere per la sua simpatia e capacità di raccontare la vita quotidiana di qualunque persona, come continua a fare da sette anni su Rai 3 con “Caro Marziano”.

Come mai un libro sull'amore?

«Il perché l'ho capito dopo che l'ho scritto: è che essendo diventato padre, chiudendo un capitolo della vita e aprendone un altro c'è stata la svolta. Mi sono chiesto come è che sono arrivato a questo punto?».

Se non esiste una sola anima gemella, ma almeno sette, come nel libro, cosa decide in amore?

«Volontà e casualità. Del resto la vita è un po' quella che vuoi un po' quella che ti capita. Ho vissuto a Londra, se mi fossi innamorato di una inglese la mia vita sarebbe stata diversa».

Tv, radio, cinema, teatro, letteratura, cosa manca a Pif ?

«Il canto o suonare uno strumento, ma mi sa che per questa vita ho finito i talenti».

Cosa ne pensa della smania di fare programmi, di apparire, di commentare sui social?

«Per fare il nostro lavoro bisogna avere qualcosa da dire, altrimenti meglio stare zitti. Se la gente rispettasse questa regola sarebbe tutto interessante. Anche sui social non è necessario commentare un evento. E poi i social non sono il posto giusto per aprire un dibattito, questo è chiaro, io lo uso come un tabellone pubblicitario della statale e della provinciale per promuovere un libro o qualcos'altro ma non per esprimere un pensiero. All'inizio ci credevo ma ora ho capito che è tempo perso».

Cosa è cambiato nei gusti e negli interessi degli spettatori dai tempi delle “Iene” e come sarà tra 20 anni?

«Confesso che quando faccio televisione non mi chiedo quali sono i gusti degli spettatori, racconto storie che mi piacciono e ho fortuna che appassionino la gente. Non mi chiedo cosa piace, altrimenti diventa un'ossessione o una furbata, e finché funziona bisogna rimanere se stessi. Quanto al futuro non sono così stratega. Il bello e il brutto di questo mestiere è che non si sa mai cosa vorrà il pubblico, i gusti cambiano. Una regola fondamentale è che l'artista non deve tradire il pubblico. Il pubblico può tradire l'artista».

Se dovesse raccontare la Sardegna al Caro Marziano, cosa direbbe?

«Conosco poco la Sardegna perché sono siciliano e quando posso torno nella mia isola. A bassa voce divo che c'è il mare più bello d'Italia ma se questa frase arriva in Sicilia negherò di averlo detto».

RIPRODUZIONE RISERVATA