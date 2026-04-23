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Elmas.
24 aprile 2026 alle 00:37

Aves, settantacinque anni in volo per la difesa dello Stato 

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L’Aviazione dell’Esercito, l’Aves, ha festeggiato il 75° anniversario della sua costituzione con una spettacolare manifestazione che si è svolta, ieri mattina, nell’aeroporto di Elmas. Presenti numerosi rappresentanti delle autorità militari, civili e religiose, che hanno potuto assistere alla simulazione d’interventi antincendio e di complesse operazioni di recupero feriti con verricello.

Protagonisti gli equipaggi di volo del 2° Reggimento Aves “Sirio”, che hanno messo in risalto l’elevato livello di preparazione e le avanzate capacità tecnologiche dei propri aeromobili. Nelle esercitazioni è stato impiegato un elicottero della linea B-12 e un Uh-169D. Quest’ultimo, il più recente introdotto in servizio, è dotato di sistemi all'avanguardia che ne consentono l’impiego rapido ed efficace in scenari complessi: dalla lotta agli incendi boschivi al soccorso in situazioni di emergenza. In festa anche il 21° Distaccamento permanente “Orsa Maggiore”, che ha celebrato i 50 anni della sua costituzione nel capoluogo sardo. La giornata, che si è conclusa con i saluti e ringraziamenti del generale di divisione Salvatore Annigliato, comandante dell’Aves, ha rappresentato un importante momento di dialogo con il territorio e con le istituzioni locali. (a. cu)

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