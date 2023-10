Avelar e Pantanelli: «La Sardegna sempre nel cuore» 

Un triennio col Cagliari, il primo tra il 2001 e il 2004, il secondo tra il 2012 e il 2015, prima che le vie del pallone li portassero lontani dall'Isola, però sempre nei cuori di Armando Pantanelli e Danilo Avelar, ieri ospiti a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina, Videolina e unionesarda.it. Lontani ma vicini e con una certezza: «Il Cagliari si salverà, Ranieri è l'uomo giusto».

Portiere volante

Pantanelli, attuale team manager del Catania, ha ancora quel piccolo rimpianto: «Dopo la promozione in A avevo il contratto in scadenza. Cellino mi teneva in dubbio e alla fine ho accettato il Catania. Arrivò al mio posto Katergiannakis, ma divenne titolare Iezzo, che era il mio vice. Chissà... Ma mi sono tolto la soddisfazione di centrare due promozioni di fila e poi fare il mio esordio in A, col Catania a Cagliari e vincendo 1-0». A Catania vede da vicino Ladinetti: «Ottimo giocatore, sta cercando il proprio spazio in un centrocampo dove ha concorrenza. Il mister ha fiducia in lui, è giovane e ha ottimi margini di miglioramento».

Danilo goleador

Se Pantanelli ha lasciato Cagliari con la promozione, Avelar è invece partito dopo una dolorosa retrocessione. Oggi gioca nell'America di Belo Horizonte e studia un futuro dirigenziale. In rossoblù le cose migliori proprio al terzo anno: «A Cagliari ho ancora tanti amici. Il momento migliore fu la doppietta all'Empoli, un 4-0 pazzesco. Ma con Zeman può succedere di tutto, a lui non interessava subire dieci reti, contava farne undici. Ma non è facile per tutti stare sempre al 100%, soprattutto in A...». (al.m.)

