Avanzo di bilancio da 8 milioni: risorse per telecamere e teatro 

Impianto di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza in città, premialità Tari per i quartesi virtuosi, manutenzione di strade e marciapiedi, bonifiche ambientali e risorse per le opere pubbliche in corso di realizzazione e progettazione. Sono alcune delle priorità finanziate con l’avanzo di amministrazione, un tesoretto di oltre 9 milioni ripartito ieri con il via libera in Giunta - con un milione e mezzo tenuto da parte per emergenze impreviste - in attesa del sì definitivo in Consiglio.

«Precedenza ai debiti fuori bilancio e agli investimenti per completare una serie di opere avviate da questa amministrazione», spiega il vicesindaco Tore Sanna, dopo l’approvazione della maxi variazione di bilancio da quasi otto milioni. «Oltre 400mila euro per la perizia del teatro comunale, per esempio, 500mila per completare la riqualificazione del palazzo comunale, altri 800mila dedicati alla manutenzione di strade e marciapiedi». Stesso importo per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, comprese le scuole, 300mila come cofinanziamento per le Distillerie Capra.

«Stiamo investendo un milione e mezzo per la riconversione del primo piano dell’ex mattatoio nella sede della Protezione civile, e 70mila euro per progettare la realizzazione delle condotte fognarie a Sa Serrixedda». Confermate le premialità Tari con quasi mezzo milione. Risorse anche per le attività culturali, per sistemare il piazzale del cimitero dedicato ai fiorai e per la manutenzione del parco Parodi, nel litorale.

