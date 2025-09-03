Avanzo da 8 milioni, oggi torna il Consiglio comunale 

Dopo la pausa estiva, il Consiglio comunale di Monserrato torna a riunirsi: la seduta è convocata per oggi alle 17:45 nell’aula consiliare di Piazza Maria Vergine.

All’ordine del giorno figura un unico ma decisamente importante punto, l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 e della relativa relazione sulla gestione. Si tratta di un atto necessario per certificare in maniera ufficiale l’andamento delle entrate e delle spese dell’ente nell’ultimo anno, passaggio che segna anche il ritorno all’attività amministrativa dopo la pausa di agosto.

«Nella giornata di ieri abbiamo esposto a tutti i commissari la revisione dei conti del 2024: il bilancio è in equilibrio e registra un avanzo di circa 8 milioni di euro, già destinati a finanziare i lavori avviati nel 2025 che verranno presentati oggi», ha spiegato la presidente della commissione Bilancio, Ramona Perra. La seduta si svolgerà in sessione ordinaria e i lavori proseguiranno fino all’esaurimento dell’ordine del giorno.

La prima seduta dopo le vacanze si annuncia infuocata come spesso succede nell’aula di piazza Maria Vergine, dove gli scontri tra maggioranza e opposizione sono sempre molto accesi. A maggior ragione quando si parla di conti.

