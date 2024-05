Avanzo da 531 milioni, scontro Todde-Solinas 

La Regione ha un avanzo disponibile di quasi 531 milioni di euro che potranno essere riprogrammati solo dopo il giudizio di parifica delle Corte dei Conti, quindi dopo l’estate. La Giunta lo ha fatto sapere ieri dopo l’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 2023. «Risorse che però potranno essere oggetto di riprogrammazione con un apposito disegno di legge intorno a settembre-ottobre», ha spiegato l’assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni. Posto che, ha evidenziato, «occorre evitare il più possibile gli avanzi di amministrazione elevati che denotano scarsa capacità di programmazione». E su questo punto si è concentrata soprattutto la governatrice Alessandra Todde, facendo pure arrabbiare l’ex presidente della Giunta Christian Solinas.

Botta e risposta

«L’incapacità di spendere le risorse pubbliche per le necessarie soluzioni ai problemi della Sardegna ha caratterizzato l'operato della precedente legislatura, arrecando con i mancati investimenti in sanità, nei trasporti, nei servizi, sul lavoro, sulle politiche sociali o per i nostri giovani, enormi danni a tutti», ha osservato Todde dopo la seduta, «il rendiconto rappresenta il risultato della gestione riferita alla precedente legislatura ha evidenziato un avanzo disponibile di quasi 531 milioni di euro». Ma, ha aggiunto, «la spesa non effettuata nel 2023 risulta ancora più alta se consideriamo anche l'avanzo vincolato, ovvero l'insieme delle risorse programmate ma non utilizzate, che le ultime stime quantificano in circa 2 miliardi». Tutto ciò si deve «all’incapacità di quantificare in modo corretto gli effettivi oneri delle politiche, e nei ritardi nell'approvazione dei documenti di programmazione e contabili». Per questo, «intendiamo cambiare completamente il modo di amministrare la cosa pubblica».

Vedute differenti

A stretto giro la replica di Solinas: «Non pretendo certo che la presidente apprenda un garbo istituzionale che non è nelle sue corde, ma da cittadino debbo pretendere che chi governa la Sardegna conosca la differenza tra programmazione e spendita delle risorse, con la prima in capo agli organi di direzione politica e la seconda a quelli di direzione amministrativa. E non è accettabile, se questa differenza la conosce, che finga di non accorgersene e menta così a tutti i sardi nel rappresentare una situazione fuorviante della nostra Regione». L’ex governatore sardista ricorda che «da presidente ho reperito tante risorse e ho programmato tutte quelle disponibili, svolgendo per intero il mio compito politico. La lentezza della spesa è purtroppo nei procedimenti burocratici, che non hanno colore. E questo ben lo sanno tutti i Comuni della Sardegna e tutti i comparti produttivi che hanno avuto assegnate da me risorse come mai nel passato». Invece, «la presidente Todde blocca la spesa perché vuole crearsi un polmone finanziario per distribuire lei le risorse a proprio piacimento». Infine un suggerimento: «Presidente, faccia qualcosa in più di riempire caselline con riciclati e trombati di ogni latitudine o fare da copilota alle prove dei rally finanziati dalla Regione: ha le casse piene e un'intera Isola che attende la dimostrazione pratica della sua dichiarata superiorità».

RIPRODUZIONE RISERVATA