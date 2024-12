Avanzata nel Donbass,russi vicini a Pokrovsk 

L'avanzata delle truppe russe nel Donbass è sempre più inesorabile. Mosca ha rivendicato le conquista di due villaggi che avvicinano ulteriormente a Pokrovsk, città chiave per la logistica dell'esercito ucraino. Kiev continua a resistere con ogni mezzo a disposizione ma la superiorità di uomini e mezzi del nemico si conferma schiacciante: secondo Volodymyr Zelensky, solo nell'ultima settimana sul suo Paese sono piovuti oltre cento missili e seicento bombe. Il cuore delle operazioni militari è la zona meridionale dell'oblast di Donetsk. I due villaggi catturati dai russi si trovano nei pressi di Pokrovsk e della città industriale di Kurakhove. Due snodi che una volta conquistati aprirebbero delle vie sconfinate per un'ulteriore avanzata dei russi. Nel fine settimana i soldati ucraini hanno riferito di «scontri estenuanti» nell'area circostante e nella città di Kurakhové, così come più a nord nella città collinare di Chasiv Yar.

