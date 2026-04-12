Avanzano cus cagliari e ichnos 

Le fasi decisive della stagione entrano nel vivo in Serie C1, dove si sono disputate le semifinali di playoff e playout, regalando subito sorprese e risultati tutt’altro che scontati.

Nei playoff arrivano infatti due colpi di scena: fuori il Fanni Futsal Sassari e la Villacidrese, entrambe eliminate al termine di sfide spettacolari. Nel derby sassarese è l’Ichnos Calcetto Sassari ad avere la meglio, imponendosi 4-3 in trasferta. Non bastano al Fanni le reti di Galvan e la doppietta di Marogna, con l’Ichnos che conquista la finale.Nell’altra semifinale il Cus Cagliari supera la Villacidrese 7-4. Ai padroni di casa non basta la tripletta di Pistori. Il Cus stacca il pass per la finale.

Nei playout arrivano i primi verdetti con le salvezze dello Zb Iron Bridge, che batte l’Oristanese 5-4, e del Ce Chi Ciak che supera il Decimo Futsal, 4-3. Ora lo spareggio tra Decimo e Oristanese, da cui uscirà la squadra retrocessa.

Serie C2

La penultima giornata celebra il Sarfut 21, matematicamente campione e promosso, che cede però 0-1 tra le mura amiche a un Portoscuso solido e determinato a blindare il secondo posto. La lotta per non retrocedere è apertissima. Il San Pio X riapre i giochi travolgendo 6-1 la Mediterranea, mentre il Parco Cross Serrenti batte 7-4 il Babylon e accorcia sull’Uta Calcio (sconfitta 9-4 dalla Virtus) sempre più in bilico. Punti d'oro per Malasainas (6-4 al DYM) e Sibiola Serdiana, vittoriosa 5-4 a Sassari. Tutto si deciderà nell’ultimo turno di venerdì 17 aprile: i verdetti per la salvezza passano ora per gli scontri diretti. (lu. b.)

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