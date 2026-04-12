VaiOnline
Serie C1.
13 aprile 2026 alle 00:33

Avanzano cus cagliari e ichnos 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le fasi decisive della stagione entrano nel vivo in Serie C1, dove si sono disputate le semifinali di playoff e playout, regalando subito sorprese e risultati tutt’altro che scontati.

Nei playoff arrivano infatti due colpi di scena: fuori il Fanni Futsal Sassari e la Villacidrese, entrambe eliminate al termine di sfide spettacolari. Nel derby sassarese è l’Ichnos Calcetto Sassari ad avere la meglio, imponendosi 4-3 in trasferta. Non bastano al Fanni le reti di Galvan e la doppietta di Marogna, con l’Ichnos che conquista la finale.Nell’altra semifinale il Cus Cagliari supera la Villacidrese 7-4. Ai padroni di casa non basta la tripletta di Pistori. Il Cus stacca il pass per la finale.

Nei playout arrivano i primi verdetti con le salvezze dello Zb Iron Bridge, che batte l’Oristanese 5-4, e del Ce Chi Ciak che supera il Decimo Futsal, 4-3. Ora lo spareggio tra Decimo e Oristanese, da cui uscirà la squadra retrocessa.

Serie C2

La penultima giornata celebra il Sarfut 21, matematicamente campione e promosso, che cede però 0-1 tra le mura amiche a un Portoscuso solido e determinato a blindare il secondo posto. La lotta per non retrocedere è apertissima. Il San Pio X riapre i giochi travolgendo 6-1 la Mediterranea, mentre il Parco Cross Serrenti batte 7-4 il Babylon e accorcia sull’Uta Calcio (sconfitta 9-4 dalla Virtus) sempre più in bilico. Punti d'oro per Malasainas (6-4 al DYM) e Sibiola Serdiana, vittoriosa 5-4 a Sassari. Tutto si deciderà nell’ultimo turno di venerdì 17 aprile: i verdetti per la salvezza passano ora per gli scontri diretti. (lu. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Tennis

SINNER NUMERO 1

l Nello sport
Il conflitto

Libano, carri armati israeliani danneggiano mezzi della Sassari

Tensioni nelle aree in cui opera la Brigata sotto egida Onu «L’Idf ha distrutto le telecamere e imbrattato il cancello» 
Giuseppe Deiana
Regione

«Norme impugnate sulle Case di comunità: ma il Governo sapeva»

La maggioranza: c’era un accordo Truzzu (FdI): l’ennesimo pasticcio 
Varese.

Omicidio per debiti, un sardo in cella

Lui si difende: «Ho voluto difendere mio figlio». Nella rissa è morto un 30enne 
Il voto

L’Ungheria depone Orbán e premia Magyar

L’allievo spezza la lunga stagione di potere del maestro che ammette la sconfitta 
Monte Claro.

Solidarietà e salute, la carica dei mille

Screening gratuiti, pet therapy, aiuti ai poveri: folla tra gli stand del Lions Day 
Alessandra Ragas
La curosità.

Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno»

Al. Rag. RIPRODUZIONE RISERVATA