Avanza Korda  Bene la Trevisan 

Al Masters 1000 di Shanghai spettacolo e grandi partite. Con protagonisti inattesi. Il primo semifinalista, ieri nella tarda mattina italiana, è stato Hubert Hurkacz. Nei quarti il polacco ha battuto in rimonta l'ungherese Fábián Marozsán in tre set: 4-6, 6-1, 6-3. Il giovane Marozsàn lo abbiamo ammirato di recente all’Atp 175 a Cagliari, quando era uscito solo in semifinale al termine di uno splendido torneo. E dopo Hubert Hurkacz, anche Sebastian Korda ha raggiunto le semifinali del 1000 di Shanghai. Lo statunitense nei quarti ha battuto il connazionale Ben Shelton in tre set con il punteggio 6-7, 6-2, 7-6. Partita spettacolare, durata intorno alle tre ore, con capovolgimenti nel punteggio fino alla fine, quando nel tie-break Korda si era portato sul 6-1, salvo poi farsi raggiungere da un ottimo Shelton sul 6-6. Oggi gli altri due quarti: Dimitrov-Jarry e Humbert-Rublev.

Bene Trevisan

Martina Trevisan ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo sul cemento di Hong Kong (WTA 250). La 29enne mancina di Firenze, n.42 WTA e sesta testa di serie, ha battuto 6-3, 6-7(4), 6-3, dopo un match di oltre due ore e tre quarti, la polacca Magdalena Frech (n.70). Trevisan nel terzo ha rischiato di andare sotto di due break prima di avviare la rimonta, annullando otto delle 11 palle-break concesse.

