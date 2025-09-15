Avanza il cantiere sul ponte 

A Samassi prosegue il cantiere Anas per la manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Mannu, che attraversa il centro abitato e rappresenta un punto nevralgico per la viabilità cittadina. A cinque mesi dall’avvio dei lavori, l’azienda si avvia al completamento della prima metà della corsia.

Il vice sindaco Giacomo Onnis afferma: «Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire la posa del nuovo asfalto. Siamo in linea con i tempi che ci avevano comunicato. Con questa prima parte di lavori che va a conclusione contiamo di andare incontro alle esigenze dei tanti pendolari che raggiungono la stazione per motivi di studio e di lavoro, oltre ai ragazzi e alle famiglie che devono recarsi alle scuole medie, visto il recente inizio dell’anno scolastico».

I tempi

Il crono-programma prevede 265 giorni complessivi di lavoro, iniziati lo scorso 7 aprile con l’installazione della segnaletica e la conseguente riduzione della carreggiata a senso unico alternato regolato da semaforo. Dopo la pausa estiva, gli operai sono tornati in attività a inizio settembre, riprendendo i lavori e accingendosi alla conclusione della prima parte dell’opera. «I lavori procedono regolarmente – spiegano dagli uffici Anas –. Gli interventi riguardano il ripristino strutturale dell’opera per un valore complessivo di circa due milioni di euro. Durante il mese di ottobre le lavorazioni si sposteranno sulla corsia opposta a quella attualmente impegnata dal cantiere, garantendo comunque il transito a senso unico alternato. La riapertura del ponte in entrambi i sensi di marcia è prevista entro la prima parte del 2026».

In questi mesi non sono mancati i disagi: automobilisti e cittadini hanno dovuto affrontare rallentamenti e lunghe attese al semaforo, soprattutto negli orari di punta, oltre alla soppressione temporanea della fermata dell’Arst di piazza Italia. Nonostante i divieti e la segnaletica, a complicare la viabilità sono stati anche alcuni automobilisti che sono passati con il rosso al semaforo, non hanno rispettato le precedenze e dei conducenti dei mezzi pesanti che, in alcuni casi, hanno ignorato le restrizioni imposte dall’ordinanza che li obbligava a un percorso alternativo.

Il paese

I cittadini restano dunque in attesa del completamento di un’opera che, se da un lato comporta sacrifici quotidiani, dall’altro è indispensabile per la sicurezza di un ponte essenziale per la viabilità di Samassi e dei paesi circostanti.

