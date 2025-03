«Avanti tutta sulla Ztl in centro» 

«In questa città non si vogliono prendere decisioni, questa logica non mi appartiene. Noi le cose le vogliamo fare e abbiamo il coraggio di farle». Sulla Ztl Massimiliano Sanna non indietreggia. Lo ha ribadito in Consiglio, durante il dibattito sulla mozione del centrosinistra (respinta con 11 voti contrari, 7 favorevoli e un astenuto) che chiedeva un maggiore coinvolgimento di residenti, commercianti e della stessa Assemblea civica nella pianificazione.

«Il problema principale è l’assenza di un progetto di valorizzazione del centro storico. La Ztl non può non far parte di un discorso più ampio sulla mobilità lenta», l’introduzione del consigliere di Alternativa sarda Giuseppe Obinu.

«Nel 2014 in Consiglio ci fu il dibattito su una mozione che assomiglia tanto a quella in discussione. La maggioranza di allora è la stessa minoranza di centro-sinistra di oggi e bocciò quella proposta di Ztl», ha concluso l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, che ha ripercorso i numerosi incontri tenuti con comitati, cittadini, studenti e associazioni. ( m. g. )

