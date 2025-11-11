Avanti tutta, prof! Gabriele Casti  continua la scalata 

A La ruota della fortuna prosegue il regno di Gabriele Casti, che dopo la sesta puntata, andata in onda ieri, si conferma campione dei campioni del game show di Canale 5 vincendo la serata con 11400 euro.

Un bottino che sommato alle precedenti vincite consente all’insegnante di Selegas di portare a casa (per ora) 255mila e 100 euro più una Panda, destinata già al padre Marcello. Sfidanti di giornata Chiara da Roncade e Andrea da Milano, accomunati dal fatto di lavorare in banca. Dal momento che Gerry Scotti dà il via alle ostilità, la prima passa la mano ogni volta che gira la ruota, mentre il secondo, che a un certo punto con 8700 euro guadagnati conduce la puntata, finisce in bancarotta. Così a Gabriele non resta che gestire la gara infilando una serie di soluzioni, più o meno difficili, dal round Giramondo a quello intitolato Cucina, raggiungendo in testa la tappa del triplete, dove, però, ne indovina una sola. Tanto basta per vincere la serata e presentarsi alla Ruota delle meraviglie: qui vince giusto 100 euro, chiudendo comunque da campione. Intanto, alla domanda di Scotti «Come spenderai i soldi», il 34enne sardo replica: «In viaggio: è da un po’ che penso alla Tanzania». Il sogno continua.

