Avanti Sinner e Musetti 

Secondo turno senza difficoltà per Jannik Sinner a New York. L'azzurro ha regolato 6-4, 6-0, 6-2 lo statunitense Alex Michelsen nel match che ha aperto il programma dell'Arthur Ashe. In chiave tricolore, purtroppo non ci sarà il derby nel terzo turno degli Us Open, visto che il qualificato Mattia Bellucci ha perso 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 contro l'australiano Christopher O'Connell, che sarà quindi il prossimo avversario del numero 1 del mondo. Match in scioltezza per Matteo Arnaldi, che ha battuto 6-2, 6-4, 6-4 il russo Roman Safiullin e ne terzo turno troverà l'australiano Jordan Thompson. Nella notte, Flavio Cobolli ha sfidato il belga Zizou Bergs per regalarsi un probabile terzo turno contro il russo Daniil Medvedev.

Nel femminile, avanti senza sudare Jasmine Paolini. La numero 5 del mondo ha giocato (e vinto) tre 15, prima che la sua avversaria, la ceca Karolina Pliskova, finalista qui otto anni fa, si ritirasse per problemi al piede sinistro. Per la toscana è la prima volta al terzo turno negli Us Open, dove si troverà la kazaka Yulia Putintseva. Vittoria anche per Sara Errani (doppio 7-5 alla statunitense Caroline Dolehide), che ora sfiderà la russa Diana Shnaider. Nella notte, Elisabetta Cocciaretto ha sfidato la russa Anastasija Pavlyuchenkova.

La notte precedente è stata in chiaro scuro per l'Italia, con la bella prestazione di Lorenzo Musetti, che l'ha spuntata sul serbo Miomir Kecmanovic 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5. Per lui ora ci sarà lo statunitense Brandon Nakashima. Sconfitta per Matteo Berrettini, 6-3, 7-6(1), 6-1 per mano dello statunitense Taylor Fritz. (a.bu.)

