Avanti senza il Psd’Az? Si contano i voti 

Capoterra. Appuntamento in Aula, oggi alle 9, per il Consiglio comunale: un’occasione per misurare la consistenza numerica della maggioranza dopo la pausa estiva e la crisi che ha ridisegnato lo scenario politico nell’importante centro stretto fra i monti e il Golfo degli Angeli. All’ordine del giorno, anche una variazione di bilancio e l’approvazione del bilancio partecipato. Come voterà il Psd’Az, al momento non rappresentato in Giunta? Il sindaco Beniamino Garau ostenta tranquillità: «Siamo sereni». Secondo Gianluigi Marras, eletto presidente del Consiglio municipale in pieno agosto, i numeri ci sono: «Anche senza il Psd’Az, la maggioranza può contare su 12 voti su 21».

Lo stallo

Fra sindaco e sardisti, a Capoterra, lo stallo va avanti dall’inizio dell’estate. La Giunta è articolata in sei assessorati, che per legge devono essere guidati per metà da uomini e per metà da donne: due mesi e mezzo fa, dopo l’azzeramento della Giunta, il sindaco ne ha assegnati quattro, due a maschi e due a femmine, garantendo rappresentanza a Sardegna 20Venti, Riformatori, “Capoterra Civica”. Ne mancano due. Dovrebbero andare al Psd’Az, che indica due nomi, entrambi maschili: quelli di Gaetano Crocco e Marco Solinas (fratello del presidente della Regione, Christian). Garau insiste: «Dovete designare un uomo e una donna». A un certo punto, a fine agosto, ha anche spedito a casa di Katiuscia Garrone e Marco Solinas i messi comunali con le deleghe: respinte al mittente. Da allora, silenzio.

«Il Psd’Az – ragiona Marras – resta sulle sue nonostante il sindaco abbia chiaramente manifestato disponibilità al dialogo. A questo punto mi pare evidente che i sardisti non vogliano stare in maggioranza». Cosa faranno? Strapperanno? «Più probabilmente ci costringeranno ad andare avanti senza di loro».

Il consolidamento

Nel frattempo, la maggioranza si è riassestata: dopo la revoca della presidenza del Consiglio a Stefano Piano, l’alleanza con “Capoterra civica”, che esprime due consiglieri, è stata cementata con la nomina in Giunta di Pino Baire; inoltre si è riavvicinato Gigi Frau. Che conferma: «Sono dentro la maggioranza dopo una fase in cui ho criticato alcune scelte». Ed è così che si arriva ai fatidici 12 consiglieri su cui poter contare. Frau rivendica il suo impegno nel tentativo di ricucire col Psd’Az: «Ho lavorato, e chiesto più tempo, per calmare le turbolenze». C’è riuscito? «Spero nel buon senso di tutti». Soluzioni possibili? «La Giunta, già con quattro assessori, è operativa. Garau potrebbe nominare uno dei due assessori mancanti e tenere per sé le altre deleghe (quelle ai Servizi sociali, settore in cui l’assessora Garrone ha oggettivamente operato al meglio) almeno fino alle elezioni regionali». Alle quali un pezzo di maggioranza (“Capoterra civica”) parteciperà schierata col centrosinistra (vedi box accanto). Dopo, si vedrà.

