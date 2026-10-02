Avanti la Hyundai di Neuville 

Alghero. La Toyota è arrivata con 3 driver in corsa per il titolo piloti, ma nel durissimo venerdì del 23° Rally Italia Sardegna, le protagoniste sono state le Hyundai di Fourmaux e Neuville. Il belga, che il Ris lo ha vinto 3 volte, ha chiuso la 1ª tappa in vetta, con appena 0”4 sul compagno transalpino. Terzo, a 12”3, lo svedese Solberg, che precede i compagni Ogier (37”4), Pajari (40”2) ed Evans (1’08”9). Questi ultimi due sono gli altri aspiranti all’iridato, ma stanno faticando più di Solberg, che spera in «un sabato pulito, in cui cercherò ancora di evitare i problemi, per poi provare a chiuderla domani. Ho parlato con mio padre Petter di ogni prova, è una fortuna avere intorno una famiglia così».

Ieri e oggi

Fourmaux ha vinto i 2 passaggi a Tula, Neuville ha risposto trionfando nei due di Filigosu e alla Monti di Alà 2, che gli ha consentito di chiudere in testa. Solberg, dopo la prima a Ittiri, ieri ha firmato la Monti di Alà 1. Errori e forature sulla Erula-Tula. Chiedere a Rossel, Schwarz-Coronado (accompagnati in ospedale per accertamenti per dopo il salto) o a Dettori-Pisano, primi dei sardi fino al 2° passaggio, quando hanno capottato e, pur essendo ripartiti subito, si son poi fermati per noie meccaniche, ma oggi ripartiranno. Primato ceduto all’esordiente Giuseppe Bitti e a Giuseppe Pirisinu, al 27° assoluto e 1° in Rally3 ma alle prese con problemi al cambio. Un guasto al termostato della Opel Corsa di Ledda-Mele è costato il 1° in Rally4, ma ripartiranno oggi. In programma altri 120 km insidiosi, coi i doppi passaggi su Lerno-Monti di Alà (24,14 km, 8.01 e 14.31, entrambi in diretta tv Rai Sport e Sky), Coiluna-Loelle (24,83 km, 9.11 e 15.41) e l’inedita Solorché (km. 12,86, 10.07 e 16.37). Intanto, a porte chiuse, si gioca un’altra partita: gli incontri tra la presidente della Regione Alessandra Todde, Fia, Aci e Wrc Promoter per mantenere il mondiale in Sardegna.

All’arrivo

Classifica : 1) Neuville- Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) in 1h25’04”9; 2) Fourmaux-Coria (Hyundai i20 N Rally1) a 0”4; 3) Solberg-Edmondson (Toyota Gr Yaris Rally1) a 12”3; 4) Ogier-Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) a 37”4; 5) Pajari-Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 40”2; 6) Evans-Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 1’08”9; 14) Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs Rally2) a 5’53”3; 27) Bitti-Pirisinu (Renault Clio Rally3) a 18’13; 32) Dettori-Pisano (Skoda Fabia Rs Rally2) a 22’19”9; 35) Pozzo-P. Cottu (Skoda Fabia Rs Rally2) a 23’34”7; 42) Marrone-Fresu (Skoda Fabia Evo Rally2) a 30’48”3; 43) Tali-Libera (Ford Fiesta Rally2) a 31’19”; 44) Mara- V. Cottu (Peugeot 208 Rally4) a 32’41”9; 48) Tilocca-Musu (Ford Fiesta Rally3) a 45’54”1; 50) Ledda-Mele (Opel Corsa Rally4) a 51’11”1; 56) Fosci-Tendas (Clio Rally5) a 1h45’36”3.

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