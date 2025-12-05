VaiOnline
Coppa Italia.
05 dicembre 2025 alle 01:11

Avanti il Bologna Castro in volata 

BOLOGNA 2

PARMA 1

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Ferguson, Sulemana (25' Pobega), Bernardeschi (35' st Immobile), Fabbian (35' st Odgaard), Rowe (25' st Dominguez), Dallinga (25' st Castro). In panchina Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Zortea, Cambiaghi, De Silvestri, Miranda. All. Italiano.

Parma (3-5-2) : Guaita, Trabucchi (10' st Estevez), Troilo, Del Prato, Britschgi, Cremaschi (41' st Djuric), Keita, Ordonez (41' st Hernani), Lovik, Benedyczak (20' st Cutrone), Ondrejka (1' st Oristanio). In panchina Corvi, Valenti, Bernabè, Pellegrino, Almqvist, Valeri, Begic, Sorensen, Rinaldi, Conde. All. Cuesta.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Reti : nel pt 13' Benedyczak, 38' Rowe; nel st 44' Castro.

BOLOGNA. Sospiro di sollievo all'ultimo per il Bologna. I campioni in carica di Coppa Italia staccano il pass per gli ottavi al minuto 89, con un colpo di testa del subentrante Castro che anticipa Estevez e batte Guaita all'esordio, regalando così la vittoria in rimonta ai rossoblu. Soffre e va sotto, però, la squadra di Vincenzo Italiano che - a distanza di pochi giorni dal primo ko interno con la Cremonese in campionato - rischia di concedere il bis e subire un'inattesa eliminazione.

I ducali passano in vantaggio con Benedyczak, che al minuto 13 sfrutta il filtrante di Lovik, taglia tra Lucumi ed Heggem e non perdona Ravaglia. Il Parma paga però un'ingenuità del debuttante 2007 Trabucchi: al 38° non contiene Rowe a campo aperto, l'inglese prima coglie il palo e poi sulla ribattuta infila in rete il pareggio. Il Bologna si sblocca e ritrova coraggio. Anche se il Parma nella ripresa sfiora due volte l'1-2 con Lovik, mentre Cuesta mette in crisi la corsia destra della squadra di casa. Il tecnico spagnolo deve però fare i conti con alcune defezioni e il Bologna ne approfitta: prende campo e alla fine passa con Castro. Ai quarti sfiderò Lazio o Milan.

