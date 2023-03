Avanti e indietro sulla fascia: a 64 anni l’obiettivo è il titolo 

A 64 anni corre ancora sulla fascia sinistra, avanti e indietro, con la maglia bianca della sua Sardachem e la fascia di capitano al braccio. Giorgio Piludu non ha alcuna intenzione di smettere i panni del leader per difendere i colori della sua squadra, che porta addosso come una seconda pelle da ormai vent’anni.

Lunga militanza

Men che meno nella stagione nella quale la Sardachem potrebbe riconquistare quel titolo che manca ormai da tredici anni. «Stiamo disputando un buon torneo, siamo primi e cerchiamo di giocarcela fino in fondo. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, speriamo di proseguire così». Nonostante i numerosi campionati di vertice la bacheca della Sardachem conta solo un titolo conquistato nel 2010 nell’Over 40. Per Piludu è ora di rinverdire il palmares della squadra del presidente Sandro Sulis e dimenticare l’unica finale regionale persa ai rigori contro gli Old Boys di Sassari. «Ci sono le premesse per arrivare in finale, anche se ci sono le solite quattro-cinque squadre che possono competere con noi: l’Orione Selargius, il Sestu, l’Esercito e anche gli Amatori Cagliari sono squadre attrezzate». Il terzino sinistro originario di Quartucciu punta dritto al massimo obiettivo. «Potremmo giocarci il titolo con la Masnata Chimici, loro stanno facendo benissimo, ma devo dire che il nostro torneo è più livellato».

Gruppo eccezionale

Da buon capitano Piludu non manca di fare una giusta menzione alla sua squadra. «Un gruppo eccezionale di amici, siamo una famiglia che si ritrova per giocare e divertirsi». Con un obiettivo: riportare la Coppa a casa Sardachem.