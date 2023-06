Avanti due italiani su tre 

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono qualificati ai quarti di finale dei rispettivi tornei sull'erba cui stanno partecipando in preparazione dell'appuntamento di Wimbledon. L’altoatesino, alla prima partita stagionale sull'erba nel torneo olandese di s-Hertogenbosch, ha sconfitto per 6-4, 6-2 il kazako Alexander Bublik. Avrà come prossimo avversario il finlandese Emil Ruusuvuori, che finora ha sempre battuto.

Nell'Atp 250 di Stoccarda il toscano Musetti, ha battuto in due set con un doppio 6-3 il francese Gregoire Barrere e domani dovrà vedersela con il ceco Jiri Lehecka o con lo statunitense Frances Tiafoe. Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego. L'azzurro, n.41 Atp, è stato sconfitto ed eliminato dal 29enne australiano Christopher O’Connell, n.74 Atp, in due set con il punteggio di 7-6(5), 6-3. Il torinese era reduce dal vittorioso derby con un Matteo Berrettini in crisi, uscito dal campo in lacrime.

La rivelazione

Intanto il mondo del tennis è scosso dalle rivelazioni contenute nel nuovo episodio della serie “Break Point”, in onda su Netflix dal 21 giugno, anticipato dal quotidiano The Australian. Nick Kyrgios è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico e aveva meditato il suicidio durante il torneo di Wimbledon nel 2019, secondo quanto rivelato dal giocatore australiano. Battuto da Rafael Nadal nel secondo turno dello Slam londinese, ha raccontato di aver indossato una manica sul braccio destro durante quella partita per coprire le cicatrici, dovute ad atti di autolesionismo.

