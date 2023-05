Avanti così, Cagliari in semifinale 

Venezia (3-5-2) : Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni (37’ st Sverko); Candela (1’ st Pierini), Ellertsson (37’ st Novakovic), Tessmann, Andersen (1’ st Milanese), Zampano (37’ st Cherychev); Pohjanpalo, Johnsen. In panchina Maenpaa, Bertinato, Neri, Busio, Modolo, Ciervo, Remy. Allenatore Vanoli.

Cagliari (4-4-1-1) : Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert (16’ st Azzi); Nandez (31’ st Kourfalidis), Makoumbou, Deiola (27’ st Rog), Luvumbo (27' st Prelec); Mancosu (1’ st Goldaniga), Lapadula. In panchina Aresti, Di Pardo, Viola, Millico, Lella, Barreca, Pavoletti. Allenatore Ranieri.

Cagliari 2

Venezia 1

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 14’ e 18’ Lapadula; nel st 7’ Pierini.

Note : ammoniti Ellertsson, Svoboda, Dossena, Kourfalidis. Spettatori 16.054, incasso 358.506 euro. Angoli 9-8 per il Cagliari. Recupero 2’ e 5’.

Sotto a chi tocca. È un Cagliari da urlo, batte il Venezia nel turno preliminare dei playoff (è la quinta vittoria consecutiva) e vola dritto in semifinale dove l’aspetta il Parma. L’andata si disputerà dopodomani sempre nell’Isola, il ritorno sabato al Tardini. Quasi una finale anticipata, col vantaggio stavolta dei crociati in caso di parità nel doppio confronto che si annuncia spettacolare e combattuto.

Entusiasmo e maturità

I rossoblù ci arrivano carichi come molle. Nonostante le difficoltà nel finale (contro una squadra organizzata, tosta e tutt’altro che remissiva), la serata di ieri alla Domus ha dato loro ulteriore consapevolezza e alimentato un entusiasmo più contagioso del Covid. Bravi a gestire l’evolversi del match con pazienza e intelligenza tattica accelerando al momento giusto.

È arrivata così la quarta doppietta stagionale di Lapadula, già nel primo tempo. Il colpo di testa vincente di Pierini in avvio di ripresa è un’illusione.

Eliminati i lagunari e cancellata (almeno in parte) l’onta di quel maledetto 22 maggio al Penzo che segnò una delle retrocessioni più dolorose e ancora oggi inspiegabile. Ma il meglio deve ancora venire.

Le formazioni

A sorpresa, Ranieri lascia inizialmente in panchina Pavoletti e Azzi e rompe il ghiaccio con Radunovic, Zappa, Dossena, Altare, Obert, Nandez, Makoumbou, Deiola, Luvumbo, Mancosu e Lapadula schierandoli attraverso il 4-4-1-1.

È, invece, il 3-5-2 il modulo di riferimento per la formazione lagunare, a sua volta al via con Joronen, Hristov, Svoboda, l’ex Carboni, Candela, Andersen, Tessman, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo e Johnsen. Squalificato l’altro ex Ceppitelli. Il Cagliari parte a razzo e mette il Venezia con le spalle al muro.

Un micidiale uno-due

Già al 5’ Lapadula ha l’occasione per sbloccare il risultato ma inciampa sul pallone a pochi passi dalla porta. Si salva in qualche modo Joronen sul tiro a botta sicura di Luvumbo. Centrale e prevedibile, invece, il colpo di testa di Deiola. Ma al 14’ proprio Lapadula porta il Cagliari in vantaggio, di testa, sul cross chirurgico di Nandez. Quattro minuti dopo, il raddoppio: Carboni scivola sul lancio di Dossena e lascia così campo aperto allo stesso italo-peruviano che fulmina il portiere del Venezia col sinistro. Micidiale uno-due.

La squadra di Ranieri sente l’odore del sangue e prova ad affondare il coltello nella piaga. Gli ospiti provano a rialzare la testa ma non vanno oltre un tiro dalla distanza di Johnsen respinto da Radunovic.

Brividi d’amore

La sostituzione di Goldaniga per Mancosu nell’intervallo (nessun problema fisico) consente a Ranieri di schierare i rossoblù con il 3-5-2, a specchio quindi. Vanoli inserisce in un colpo solo Milanese e Pierini. Ed è proprio quest’ultimo a riaprire il match al 7’ con una “testata” sul cross di Ellertsson. Dopo un’ora scatta l’ora di Azzi. Dentro anche Prelec e Rog, infine Kourfalidis.

Vanoli tenta il tutto per tutto mandando in campo Novakovich, Cheryshev e Sverko. Brividi sul tentativo di Pohjanpalo: Radunovic c’è. E c’è soprattutto il Cagliari che gestisce - con qualche affanno - anche l’ultimo, disperato assalto dei lagunari. Ma non c’è nemmeno il tempo di festeggiare. Nella testa e nel mirino c’è già il Parma.

