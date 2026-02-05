«Avanti con la stessa fame» 

«Nessun calo». Il Cagliari vive un momento di forza e continuità e tra i protagonisti di questo momento c’è Adam Obert. Il difensore rossoblù e della Nazionale slovacca, classe 2002, alla quinta stagione in Sardegna, è diventato una presenza sempre più solida nello scacchiere rossoblù, come dimostrano le 21 presenze stagionali e i due assist, l’ultimo dei quali di tacco per il gol di Mazzitelli contro il Verona. Intervistato da Sky Sport, ha “letto” il passaggio del campionato: «Il momento è buono, siamo contenti ma non dobbiamo avere cali di concentrazione, sappiamo quanto è tosta la Serie A, se si molla di un centimetro possono arrivare i problemi». La crescita del gruppo è frutto di lavoro quotidiano: «Dobbiamo proseguire su questa strada con la stessa fame, con il lavoro quotidiano e i sacrifici che all’inizio magari non erano ripagati. Ma sapevamo di dover avere pazienza e che i risultati sarebbero arrivati. È uno stimolo a continuare a migliorare». Un percorso che si unisce alla sua evoluzione personale. «Sono contento della mia crescita, sto riuscendo ad esprimermi meglio, come sognavo. Partita dopo partita sento che sto migliorando, anche aiutando la squadra».

Cagliari nel cuore

Arrivato a Cagliari giovanissimo, il difensore slovacco non ha mai avuto dubbi sulla scelta: «Quando ho fatto la scelta di arrivare a Cagliari sapevo che sarebbe stato il posto giusto per crescere. Grazie anche alla fiducia di mister Pisacane con cui ho un buonissimo rapporto - rivela - mi aiuta e lo ha fatto soprattutto a inizio stagione, quando avevo qualche difficoltà». Un legame costruito nel tempo: «Ci conosciamo dall’anno della Serie B quando ci allenava Liverani, si è creato un bel rapporto e già allora mi aiutava, mi dava consigli». Forte anche il legame con la città e con l’Isola: «Sono legatissimo alla città, appena sono arrivato ho capito subito cosa vuol dire giocare per il Cagliari, per questi colori, per tutta la Sardegna e il suo popolo. Cerco sempre di dare il massimo e sono grato per l’opportunità data dal club».

La Roma

«Sappiamo quanto è dura giocare all’Olimpico con la Roma, dobbiamo essere pronti e preparati da subito, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento delle ultime settimane, e andare lì senza paura».

La famiglia

«Vengo da una famiglia di sportivi, mi hanno insegnato molto sotto l’aspetto umano e sportivo, nonno, papà e mio fratello giocavano a calcio, mamma era una giocatrice di basket». Fuori dal campo trionfa la semplicità: «Sono un ragazzo tranquillo e socievole, con tante ambizioni e obiettivi per crescere e migliorare. Durante i giorni liberi mi piace uscire, specie ora che ho appena preso la patente».