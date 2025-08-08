VaiOnline
Beach soccer.
09 agosto 2025 alle 00:16

Avanti Cagliari, oggi si gioca il quinto posto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giocherà la finale per il quinto e sesto posto il Cagliari Beach Soccer, nell’ultimo atto della tappa di Cirò Marina che oggi assegna lo scudetto 2025. Alle 17, la società del presidente Manuel Perra sarà di scena alla Beach Arena contro l’Happy Car Sambenedettese, dopo aver battuto ieri per 3-4 il We Beach Catania nella prima delle due semifinali tra le perdenti dei quarti (venerdì, nell’esordio alle finali, i rossoblù avevano perso 7-1 contro Lenergy Pisa).

La semifinale

È Palmacci, dopo soli due minuti, ad aprire il successo del Cagliari nella semifinale contro il Catania con l’unico gol del primo tempo. I siciliani ribaltano poi la situazione fra il 4’ e il 6’ della seconda frazione, con una rovesciata di D’Amore e una rete di Duarte. Ma ancora Palmacci risponde subito al vantaggio catanese, firmando il pareggio sardo sempre al 6’. Un minuto dopo è Marchetti a trovare la giocata vincente per quello che diventa il definitivo vantaggio, mentre all’8’ Gemignani realizza il poker che rende ininfluente la girata a rete di Zurlo per il definitivo 3-4.

Nell’altra semifinale tra le perdenti dei quarti è l’Happy Car Sambenedettese ad avere la meglio sul Naxos Bs: 10-6 il punteggio per gli ultimi avversari del Cagliari, coi rossoblù alla prima partecipazione alle finali scudetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 