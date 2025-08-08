Avanti Cagliari, oggi si gioca il quinto posto 

Giocherà la finale per il quinto e sesto posto il Cagliari Beach Soccer, nell’ultimo atto della tappa di Cirò Marina che oggi assegna lo scudetto 2025. Alle 17, la società del presidente Manuel Perra sarà di scena alla Beach Arena contro l’Happy Car Sambenedettese, dopo aver battuto ieri per 3-4 il We Beach Catania nella prima delle due semifinali tra le perdenti dei quarti (venerdì, nell’esordio alle finali, i rossoblù avevano perso 7-1 contro Lenergy Pisa).

La semifinale

È Palmacci, dopo soli due minuti, ad aprire il successo del Cagliari nella semifinale contro il Catania con l’unico gol del primo tempo. I siciliani ribaltano poi la situazione fra il 4’ e il 6’ della seconda frazione, con una rovesciata di D’Amore e una rete di Duarte. Ma ancora Palmacci risponde subito al vantaggio catanese, firmando il pareggio sardo sempre al 6’. Un minuto dopo è Marchetti a trovare la giocata vincente per quello che diventa il definitivo vantaggio, mentre all’8’ Gemignani realizza il poker che rende ininfluente la girata a rete di Zurlo per il definitivo 3-4.

Nell’altra semifinale tra le perdenti dei quarti è l’Happy Car Sambenedettese ad avere la meglio sul Naxos Bs: 10-6 il punteggio per gli ultimi avversari del Cagliari, coi rossoblù alla prima partecipazione alle finali scudetto.

