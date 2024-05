Avanti Bolelli e Vavassori 

Roma. Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la semifinale del doppio maschile degli Internazionali Bnl d'Italia. I due azzurri hanno battuto 6-4, 6-2 l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic dimostrandosi “coppia de luxe”, già in grado di eliminare Matthew Ebden e Rohan Bopanna nel turno precedente, coppia che comanda la Race e che supererebbero vincendo qui. Domani, li aspettano altri due specialisti: il salvadoreno Marcelo Arevalo (allenato dall'italiano Yuri Bernardo e tesserato con il Tc Moneta di La Maddalena un paio d'anni fa) e il croato Mate Pavic. Per la coppia emiliano-piemontese gli obiettivi 2024 non mancano, a partire dalle Olimpiadi di Parigi. Una medaglia non è un sogno e sarebbe il miglior viatico per altri due appuntamenti: la Davis (dove i due vorrebbero diventare in pianta stabile il doppio titolare) e le Atp Finals (a novembre a Torino).

Sara&Jasmine

Alle 14, la sfida per andare in finale la lanciano Sara Errani e Jasmine Paolini alle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk nel match che aprirà il programma della giornata. La Race annuncia una sfida sul filo, con le due statunitensi coppia numero 9, con 22 punti di vantaggio sulle azzurre decime.

Nel singolare maschile, oggi le semifinali vedranno Alexander Zverev contro Alejandro Tabilo e Tommy Paul (che l'ha spuntata 7-5, 3-6, 6-3 su Hubert Hurkacz) contro Nicolas Jarry (3-6, 7-5, 6-4 a Stefanos Tsitsipas). Nel femminile, in finale domani ci sarà la n. 1 del mondo, Iga Swiatek, che ha battuto Coco Gauff.

