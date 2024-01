Avanti Angola, ora c’è la Nigeria 

L’Angola batte per 3-0 la Namibia e accede così ai quarti di finale della Coppa d’Africa e venerdì alle 18 sfiderà la Nigeria di Osimhen e Lockman (che, a sua volta, ha eliminato il Camerun, 2-0).

Prova di forza per la squadra dell’attaccante del Cagliari Luvumbo, rimasto a sorpresa in panchina sino all’84’. In dieci dopo soli 17 minuti per l’espulsione del portiere Neblu, l’Angola è comunque passata in vantaggio con il solito Gelson al 38’. Il “rosso” di Haukongo ha ristabilito la parità numerica al 40’ e a quel punto le “Palancas Negras” hanno dilagato ancora con Gelson al 42’ e con Mabululu al 21’ della ripresa. Ora la partitissima con la Nigeria: in palio la semifinale. Considerati i tempi e le distanze, difficilmente Luvumbo potrà giocare Roma-Cagliari in programma tre giorni dopo.

