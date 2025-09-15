Avanti a piccoli passi, ma l’Olbia cresce 

Olbia. Per Giancarlo Favarin quello strappato dall’Olbia domenica al Valmontone «è un punto preso con il cuore in mano». Il tecnico loda l’impegno della squadra al debutto davanti al suo pubblico ma rimarca che manca qualcosa in attacco e che c’è molto da lavorare per evitare svarioni come quelli che hanno spianato la via del gol all’avversario dopo 3’.

«Due errori individuali, di chi ha permesso il cross e del marcatore che ha lasciato saltare da solo Roberti: c’è stata poca attenzione e l’approccio sbagliato un po’ da parte di tutti», spiega. Poi c’è da trovare la forma prima possibile. «Siamo alla quarta settimana di allenamenti, per avere una condizione accettabile ne servono almeno sei», sottolinea l’allenatore, che intanto si gode il secondo punto nel campionato di Serie D e la rete dell’1-1 siglata da Furtado. Non un dettaglio se è vero che l’attaccante capoverdiano, al secondo anno coi bianchi, è appena rientrato dalla Francia (un po’ appesantito).

«A me importa poco del peso, basta che la butti dentro: è arrivato in ritardo e non è allenato, però ha mezzi tecnici che noi in questo momento non abbiamo in altri giocatori», taglia corto Favarin, già proiettato sull’anticipo in casa della Palmese. Sabato l’Olbia dovrà fare a meno di Putzu, espulso domenica nel finale, e di Ascioti e Staffa per infortunio, e dovrà fare meglio di domenica: considerata la superiorità numerica dal 4’ per il cartellino rosso al portiere ospite, qualcosa di più contro la matricola laziale si poteva fare. Prima dell’ingresso in campo di Furtado nella ripresa l’assenza di un terminale offensivo si è fatta sentire: qualcosa dal mercato dovrà arrivare, anche perché Ragatzu, l’attaccante più prolifico degli ultimi 10 anni, oltre ad avere caratteristiche diverse dalla punta che ha in mente Favarin paga come gli altri il ritardo di condizione.

Menzione speciale, infine, per il 18enne Perrone, determinante tra i pali, e l’esordiente Deiana Testoni, che tra le altre cose ha costretto il portiere avversario al fallo da rosso diretto. L’Olbia può solo migliorare, in campo e fuori, dove si continua a lavorare per favorire il cambio di proprietà e garantire un futuro al club.

