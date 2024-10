Autunno magico, ora il Cagliari vola 

Sette punti nelle ultime tre partite, la prima vittoria alla Unipol Domus in campionato e +3 sulla zona retrocessione: dopo il cambio di mentalità, quello di marcia per il Cagliari. Contro il Torino un’altra prova di forza per la squadra di Davide Nicola che, spazzati via sul nascere i fantasmi dopo il maxi ritiro, ha iniziato ad accelerare tenendo testa anche ad avversari sulla carta più attrezzati. Tutti stanno riuscendo a dare un contributo concreto. Venerdì il nuovo banco di prova in trasferta con l’Udinese.

