Autunno in Danza, arte e impegno 

Cagliari si trasforma in un palcoscenico aperto e inclusivo, in un caleidoscopio dove la sperimentazione artistica incontra la tradizione performativa, e dove la danza viene rifratta nelle sue infinite sfumature. Da ieri fino all’8 dicembre, nell’ambito della 30ma edizione di Autunno Danza, il capoluogo sardo ospita una programmazione ricca e variegata che porta in scena prime nazionali, talenti emergenti, creazioni site-specific e performance di respiro internazionale, principalmente negli spazi di Sa Manifattura.

Sguardo al futuro

La storica manifestazione di Fuorimargine, il Centro di produzione di danza della Sardegna, diretta da Momi Falchi e Giulia Muroni, celebra trent’anni di attività puntando lo sguardo verso il futuro. L’obiettivo principale è quello di mettere in luce la scena contemporanea, sia italiana che internazionale, attraverso collaborazioni, dialoghi e nuove creazioni. «Autunno Danza è un’esperienza che attraversa il tempo e lo spazio», spiegano Falchi e Muroni. «Non si limita a una rappresentazione statica della danza, ma invita il pubblico a riflettere, a cercare connessioni e nuove interpretazioni del presente».

Artiste e artisti in scena

Tra i nomi di spicco del festival troviamo artisti come Raffaella Giordano e Stefania Tansini, Chiara Bersani, Samaa Wakim, Cristina Kristal Rizzo con Enrico Malatesta, Daniele Albanese, Alessandro Sciarroni, Ariella Vidach-Aiep, Enzo Cosimi, Matteo Sedda, Marta Bellu, Michele Di Stefano e Vitamina. La rassegna 2024 si propone al pubblico con performance che esplorano tematiche intime e universali. Debutti, riconferme e formati insoliti con storie raccontate dagli artisti che spaziano dai ricordi d’infanzia alla ricerca identitaria, dalla memoria corporea alla riflessione sulle dinamiche politiche e sociali del nostro tempo. Samaa Wakim, ad esempio, riporta alla luce la sua infanzia in Palestina, immaginando futuri possibili in un contesto di resistenza, mentre Chiara Bersani incarna la propria storia di corpo disabile in una narrazione poetica e simbolica.

Visioni e riflessioni

Alessandro Sciarroni offre una visione onirica e meditativa, mentre il collettivo MK affronta la complessa eredità del colonialismo, proponendo nuove visioni culturali. Il mito greco e la sua rilevanza politica contemporanea sono al centro della riflessione di Enzo Cosimi, mentre Raffaella Giordano presenta il frutto di un lavoro di trasmissione di una memoria corporea, vivo nell’interpretazione di Stefania Tansini.

Via le barriere

Il festival si distingue per la sua capacità di abbattere le barriere tra le diverse discipline artistiche, proponendo un ventaglio di linguaggi espressivi che abbraccia danza, teatro, musica e arti visive. Le performance di Matteo Sedda, ad esempio, indagano la precarietà del tempo vitale, sospeso tra eros e thanatos, mentre Marta Bellu e Laura Lucioli esplorano lo spazio intimo dei gesti e dei suoni.

La programmazione

Ieri dunque l’avvio della rassegna con una prova aperta di “Tu non mi perderai mai”, uno studio coreografico di Raffaella Giordano e Stefania Tansini, la cui versione completa debutterà nella primavera del 2025, ma questa prima restituzione, frutto di una residenza a Cagliari, mostra il lavoro ancora in divenire. Il 20 settembre, Chiara Bersani presenta “Sottobosco”, un’opera incentrata sulla politica del corpo, accompagnata da un workshop per persone con disabilità motoria, volto a creare una comunità inclusiva. Nel weekend del 21-22, la coreografa palestinese Samaa Wakim propone “Losing It”, un assolo che esplora l'impatto della guerra e del trauma generazionale sull’identità personale, fondendo realtà e fantasia in un paesaggio sonoro evocativo. Autunno Danza è così come un laboratorio di idee in continuo movimento, che riflette le tensioni e le speranze del mondo contemporaneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA